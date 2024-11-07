10 неожиданных опасностей домашних тапочек, от которых у любого встанут волосы дыбом

Домашние тапочки — это неотъемлемая часть быта любого человека. Однако многие даже не задумываются, что удобный предмет обихода может таить в себе опасность для здоровья. Одной из главных проблем тапочек является накопление бактерий и грибков, рассказала «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарёва.

«В тапочках из плотных материалов, особенно с закрытым носом, ноги могут потеть. При этом внутри обуви возникает тёплая и влажная среда, благоприятная для размножения различных патогенных микроорганизмов», — объяснила эксперт.

Она добавила, что ношение таких тапочек может привести к грибковым инфекциям, которые вызывают зуб, покраснение и шелушение кожи. Если у человека есть мозоли и ранки, то грибок может спровоцировать воспаление и нагноение.

В свою очередь тапочки из синтетических материалов могут вызвать аллергию, так как в их состав часто входят химические вещества. Особенно чувствительные люди могут столкнуться с раздражением, зудом и дерматитом. Также домашняя обувь может привести к ортопедическим проблемам, например, болям в ногах, коленях и спине. Если домашняя обувь имеет гладкую подошву, то она может скользит, что повышает риск падения и получения травм в разы. Особенно опасно, если на полу лежит кафель или ламинат.

Чтобы минимизировать возможные риски для здоровья, следует регулярно стирать тапочки при высоких температурах и периодически их менять. Кроме того, следует выбирать обувь с хорошем поддержкой стопы и амортизацией, а также выбирать модели с нескользящей подошвой и из натуральных материалов, подытожила Золотарёва.