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7 ноября, 08:51

Гениальная крыса по кличке Пифия живёт в Москве и щёлкает задачки как орешки

Российские учёные из Neiry и МГУ впервые в мире вживили крысе нейроинтефейс

Фото © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Фото © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Российские ученые осуществили уникальный эксперимент, подключив мозг крысы к искусственному интеллекту, что стало первым подобным опытом в мире. Биотехнологическая лаборатория Neiry в сотрудничестве с исследователями из МГУ создали нейроинтерфейс, который позволяет лабораторному грызуну по кличке Пифия отвечать на вопросы, используя клавиатуру.

Российские учёные впервые в мире вживили крысе нейроинтефейс и сделали её очень умной. Видео © 360.ru

Процесс работает следующим образом: нейроинтерфейс стимулирует мозг крысы электрическими импульсами, создавая ощущения в определенных участках тела, которые указывают, когда нужно ответить «да», а когда «нет». За правильные ответы крыса получает вознаграждение, сообщают наши коллеги с «360.ru».

В ходе эксперимента грызун успешно ответил на вопросы о квазарах, миелиновых оболочках, языке программирования Python и дате рождения Альберта Эйнштейна.

Исследователи из Neiry и МГУ предполагают, что в будущем любой человек с имплантированным нейроинтерфейсом сможет достичь такого же уровня «гениальности».

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Как учёные продлевают молодость людям, пересаживая органы животных

Ранее учёные открыли удивительную способность домашних животных. Эксперименты показали, что эти умные животные ассоциируют произнесённые слова с изображениями без подсказок и даже вознаграждений.

Марина Фещенко
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