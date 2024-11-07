Гениальная крыса по кличке Пифия живёт в Москве и щёлкает задачки как орешки

Российские ученые осуществили уникальный эксперимент, подключив мозг крысы к искусственному интеллекту, что стало первым подобным опытом в мире. Биотехнологическая лаборатория Neiry в сотрудничестве с исследователями из МГУ создали нейроинтерфейс, который позволяет лабораторному грызуну по кличке Пифия отвечать на вопросы, используя клавиатуру.

Российские учёные впервые в мире вживили крысе нейроинтефейс и сделали её очень умной. Видео © 360.ru

Процесс работает следующим образом: нейроинтерфейс стимулирует мозг крысы электрическими импульсами, создавая ощущения в определенных участках тела, которые указывают, когда нужно ответить «да», а когда «нет». За правильные ответы крыса получает вознаграждение, сообщают наши коллеги с «360.ru».

В ходе эксперимента грызун успешно ответил на вопросы о квазарах, миелиновых оболочках, языке программирования Python и дате рождения Альберта Эйнштейна.

Исследователи из Neiry и МГУ предполагают, что в будущем любой человек с имплантированным нейроинтерфейсом сможет достичь такого же уровня «гениальности».