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7 ноября, 10:11

В Самаре стартовал Парад Памяти, посвящённый шествию в Куйбышеве во время ВОВ

Парад Памяти, посвящённый крупнейшему шествию 1941-го в Куйбышеве во время ВОВ стартовал в Самаре. Трансляцию мероприятия ведёт sovainfo.ru.

7 ноября 1941 года, на площади Куйбышева прошёл один из самых масштабных парадов в истории РФ. Тогда в шествии участвовали 25,6 тысячи военнослужащих, около 240 самолётов и более 170 тысяч жителей города. С главной площади бойцы отправлялись прямо на войну.

Сегодня Парад Памяти стал целым проектом, в рамках которого ежегодно проходит множество событий. В этом году основная тема звучит как «Наша семья — наша Победа!». Основное внимание уделяется судьбам людей, их историям. В торжественном марше принимают участие 125 расчётов, что составляет более 7,5 тысячи человек.

Годовщина Октябрьской революции, День российского пейнтбола, Мартирий. Праздники и приметы 7 ноября
Годовщина Октябрьской революции, День российского пейнтбола, Мартирий. Праздники и приметы 7 ноября

Ранее стало известно, что следующий марафон «Знание. Первые», который будет проводиться весной, посвятят 80-летию Великой Победы. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко. Он отметил, что ещё одно мероприятие «Знания» к следующей осени, вероятно, приурочат к 80-летию отечественной атомной отрасли.

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Александра Мышляева
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