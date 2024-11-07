В Самаре стартовал Парад Памяти, посвящённый шествию в Куйбышеве во время ВОВ

Парад Памяти, посвящённый крупнейшему шествию 1941-го в Куйбышеве во время ВОВ стартовал в Самаре. Трансляцию мероприятия ведёт sovainfo.ru.

7 ноября 1941 года, на площади Куйбышева прошёл один из самых масштабных парадов в истории РФ. Тогда в шествии участвовали 25,6 тысячи военнослужащих, около 240 самолётов и более 170 тысяч жителей города. С главной площади бойцы отправлялись прямо на войну.

Сегодня Парад Памяти стал целым проектом, в рамках которого ежегодно проходит множество событий. В этом году основная тема звучит как «Наша семья — наша Победа!». Основное внимание уделяется судьбам людей, их историям. В торжественном марше принимают участие 125 расчётов, что составляет более 7,5 тысячи человек.