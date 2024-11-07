Россиянин с ноги отправил в нокаут маленького сына за тычок в брата-любимчика

В Уже мужчина изо всех сил пнул в лифте маленького сына за то, что тот случайно толкнул младшего брата. Сейчас полиция ищет нарушителя, ему грозит ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка. Об этом сообщили в региональном МВД.

В Уфе отец пнул сына. Видео © VK / БАШ ДТП Новости Уфа

«6 ноября в ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками Управления МВД России по г.Уфе выявлена публикация, как мужчина наносит удар несовершеннолетнему около лифта в подъезде жилого дома», — уточнили в ведомстве.

На публикуемых в Сети кадрах два малыша спешат зайти в лифт, один падает. Отец со всей силы пинает второго якобы за то, что он толкнул младшего. От удара мальчик отлетает к другой стенке лифта. Мужчина не унимается и тащит ребёнка на лестничную площадку, где кричит на него и продолжает применять насилие, что следует из криков малыша. Затем семья заходит в лифт и спускается, отец продолжает материться и орать на сына. Всё это время мать безучастно молчит и терпит такое поведение мужа, пытаясь успокоить детей.

В полиции сообщили, что разыскивают мужчину, ударившего ребёнка. Заявления в правоохранительные органы никто пока не подавал. По результатам проверки инцидента будет принято процессуальное решение.