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21 сентября, 22:31

Россиянин едва не угробил знакомую, толкнув её в мусоропровод на шестом этаже

Мужчина толкнул знакомую в мусоропровод в Волгодонске, возбуждено дело

Мусоропровод, куда мужчина в Волгодонске выбросил знакомую. Обложка © Telegram / Ростовский Следком

Мусоропровод, куда мужчина в Волгодонске выбросил знакомую. Обложка © Telegram / Ростовский Следком

Житель Волгодонска едва не убил знакомую, сбросив её в шахту мусоропровода с шестого этажа. Женщина пролетела вниз больше десяти метров и получила серьёзные травмы различной степени тяжести. Подробностями инцидента поделились в СУ СКР по Ростовской области.

Конфликт между местными жителями произошёл на улице Курчатова ещё 17 сентября. Словесная перепалка переросла в рукоприкладство: мужчина обхватил 32-летнюю подругу за ноги и силой толкнул её вглубь канала мусоропровода. Бедолаге удалось избежать гибели лишь благодаря своевременному оказанию медпомощи. Возбуждено уголовное дело по статье о попытке покушения.

«По ходатайству следователя судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в Следкоме.

В Москве девушку пришлось доставать из мусоропровода всем подъездом
В Москве девушку пришлось доставать из мусоропровода всем подъездом

Это не первый случай использования мусоропровода не по назначению. В апреле этого года житель Ленобласти отправил в канал для отходов свою возлюбленную, а в Москве горе-мать пыталась таким образом избавиться от новорождённого ребёнка.

Илья Пушкарев
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