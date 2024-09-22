Россиянин едва не угробил знакомую, толкнув её в мусоропровод на шестом этаже

Житель Волгодонска едва не убил знакомую, сбросив её в шахту мусоропровода с шестого этажа. Женщина пролетела вниз больше десяти метров и получила серьёзные травмы различной степени тяжести. Подробностями инцидента поделились в СУ СКР по Ростовской области.

Конфликт между местными жителями произошёл на улице Курчатова ещё 17 сентября. Словесная перепалка переросла в рукоприкладство: мужчина обхватил 32-летнюю подругу за ноги и силой толкнул её вглубь канала мусоропровода. Бедолаге удалось избежать гибели лишь благодаря своевременному оказанию медпомощи. Возбуждено уголовное дело по статье о попытке покушения.