Искусственному интеллекту доверят перевод имён с латиницы на кириллицу

Кабмин РФ утвердил правила перевода имен и фамилий в документах иностранных граждан и лиц без гражданства с латиницы на кириллицу. Перевод будет осуществляться с помощью программы, которая будет учитывать специальные фонетические и орфографические особенности конкретного иностранного языка, гласит постановление правительства.

При пересечении иностранными гражданами государственной границы РФ перевод осуществляется в информационных системах ФСБ РФ на основании сведений, которые содержатся в визуальной зоне и машиносчитываемой зоне документа, удостоверяющего личность иностранцев.

«При оформлении иностранным гражданам приглашений на въезд в РФ и российских виз, а также при реализации полномочий министерства внутренних дел РФ в сфере миграции перевод осуществляется на основании сведений, содержащихся в визуальной зоне и машиносчитываемой зоне (при наличии) документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина», — гласят утверждённые правила.