Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 ноября, 10:21

Искусственному интеллекту доверят перевод имён с латиницы на кириллицу

В России перевод имён с латиницы на кириллицу будет с помощью специального ПО

Кабмин РФ утвердил правила перевода имен и фамилий в документах иностранных граждан и лиц без гражданства с латиницы на кириллицу. Перевод будет осуществляться с помощью программы, которая будет учитывать специальные фонетические и орфографические особенности конкретного иностранного языка, гласит постановление правительства.

При пересечении иностранными гражданами государственной границы РФ перевод осуществляется в информационных системах ФСБ РФ на основании сведений, которые содержатся в визуальной зоне и машиносчитываемой зоне документа, удостоверяющего личность иностранцев.

«При оформлении иностранным гражданам приглашений на въезд в РФ и российских виз, а также при реализации полномочий министерства внутренних дел РФ в сфере миграции перевод осуществляется на основании сведений, содержащихся в визуальной зоне и машиносчитываемой зоне (при наличии) документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина», — гласят утверждённые правила.

Пакет законов по борьбе с нелегальной миграцией одобрили в Совете Федерации
Пакет законов по борьбе с нелегальной миграцией одобрили в Совете Федерации

Ранее Life.ru рассказал о расследовании дела ОПГ, незаконно переправившей свыше 140 сирийцев через Россию. Иностранцы указали ложные сведения на «Госуслугах» о цели своего прибытия в Россию и условиях приёма. В Следственном комитете уточнили, что удалось пресечь деятельность сразу нескольких преступных сообществ, которые организовывали нелегальную миграцию.

Обложка ©

Freepik/wirestock

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar