Путин назвал «далёкой от стабильности» геополитическую ситуацию в мире

Мировая геополитическая обстановка вызывает опасения и её вряд ли можно назвать безопасной и стабильной. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам 12-й встречи секретарей советов безопасности стран-участниц СНГ. Послание зачитал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

«От их эффективного решения во многом зависит углубление многостороннего партнёрства в странах СНГ, обеспечение коллективной безопасности, создание условий для роста национальных экономик и продвижение интеграционных процессов. Современная геополитическая ситуация в мире далека от стабильности», — отмечается в тексте.

По мнению Путина, на встрече предстоит обсудить «исключительно значимые и актуальные» проблемы, которые в том числе влияют на мировые события.