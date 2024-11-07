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Регион
7 ноября, 10:01

Путин назвал «далёкой от стабильности» геополитическую ситуацию в мире

Мировая геополитическая обстановка вызывает опасения и её вряд ли можно назвать безопасной и стабильной. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам 12-й встречи секретарей советов безопасности стран-участниц СНГ. Послание зачитал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

«От их эффективного решения во многом зависит углубление многостороннего партнёрства в странах СНГ, обеспечение коллективной безопасности, создание условий для роста национальных экономик и продвижение интеграционных процессов. Современная геополитическая ситуация в мире далека от стабильности», — отмечается в тексте.

По мнению Путина, на встрече предстоит обсудить «исключительно значимые и актуальные» проблемы, которые в том числе влияют на мировые события.

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Также в своём послании Путин заявил, что общая задача стран СНГ — сохранить память о бессмертном подвиге героев Великой Отечественной войны, чтобы на ней вырастали новые поколения.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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