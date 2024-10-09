«Соединяет пространство СССР»: Эксперт рассказал о роли СНГ в мировых политических процессах
Эксперт Егорченков: СНГ может оказывать влияние на современные мировые процессы
Саммит лидеров стран СНГ в Москве. Обложка © ТАСС / Шарифулин Валерий
СНГ — старейшее интеграционное объединение на постсоветском пространстве. Оно обладает значительным политическим и экономическим весом, а также имеет возможность оказывать влияние на современные мировые процессы, отметил директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Егорченков Дмитрий в беседе с Life.ru. По его словам, только за первый квартал 2024 года ВВП в среднем по СНГ вырос на 5%.
«СНГ — одно из успешных ядер формирования полицентричной международной системы. Неслучайно особое внимание стран объединения посвящается углублению интеграции, наращиванию роли Содружества как авторитетной площадки для многостороннего политического диалога. Огромную роль в этом играет Россия и лично президент Владимир Путин», — отметил эксперт.
По его словам, смыслы, заложенные в основу деятельности Содружества, становятся всё более привлекательными — как для самих его участников, так и для партнёров страны. Специалист подчеркнул, что наиболее концентрированно они выражены в российской Концепции гуманитарной политики за рубежом, в которой говорится, что Россия привержена принципам равенства, справедливости, невмешательства во внутренние дела других государств, готова к взаимовыгодному сотрудничеству без предварительных условий, признаёт национальную и культурную идентичность, традиционные духовно-нравственные ценности величайшими достижениями человечества и видит их основой для последующего благополучного развития человеческой цивилизации.
Взаимодействие в любом многостороннем формате не обходится без шероховатостей. Разумеется, конкуренция интеграционных проектов в Северной Евразии ещё не окончена. Однако описанный выше подход позволяет поэтапно соединять историческое пространство СССР в единый политэкономический и социокультурный организм, который будет служить интересам суверенного развития всех его участников.
Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Егорченков Дмитрий
Напомним, что накануне в Кремле прошёл саммит глав стран СНГ в узком формате, на котором выступил президент России Владимир Путин. В рамках встречи российский лидер объявил, что страны объединения совместно будут праздновать 80-летие победы в ВОВ в 2025 году. Кроме того, глава РФ назвал приоритетом Содружества обеспечение безопасности и охраны правопорядка.