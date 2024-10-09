«Соединяет пространство СССР»: Эксперт рассказал о роли СНГ в мировых политических процессах

СНГ — старейшее интеграционное объединение на постсоветском пространстве. Оно обладает значительным политическим и экономическим весом, а также имеет возможность оказывать влияние на современные мировые процессы, отметил директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Егорченков Дмитрий в беседе с Life.ru. По его словам, только за первый квартал 2024 года ВВП в среднем по СНГ вырос на 5%.

По его словам, смыслы, заложенные в основу деятельности Содружества, становятся всё более привлекательными — как для самих его участников, так и для партнёров страны. Специалист подчеркнул, что наиболее концентрированно они выражены в российской Концепции гуманитарной политики за рубежом, в которой говорится, что Россия привержена принципам равенства, справедливости, невмешательства во внутренние дела других государств, готова к взаимовыгодному сотрудничеству без предварительных условий, признаёт национальную и культурную идентичность, традиционные духовно-нравственные ценности величайшими достижениями человечества и видит их основой для последующего благополучного развития человеческой цивилизации.