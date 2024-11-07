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Регион
7 ноября, 10:14

Лондон записал «офицера ГРУ» в помощники «‎отравителей» Скрипалей – Петрова и Боширова

Лондон ввёл санкции против «офицера ГРУ» Сергеева за якобы отравление Скрипалей

Александр Петров и Руслан Боширов. Фото © Twitter / PolicieCZ

Александр Петров и Руслан Боширов. Фото © Twitter / PolicieCZ

Великобритания ввела санкции против «офицера ГРУ высокого ранга» Дениса Сергеева, обвинив его в причастности к инциденту с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем в Солсбери в 2018 году. Это следует из обновлённого санкционного списка на сайте правительства Соединенного Королевства.

Британский власти заявили, что Сергеев якобы «оказывал помощь в подготовке и использовании химического оружия «Новичок» в Солсбери 4 марта 2018 года и выполнял координирующую роль в Лондоне в выходные дни, когда была совершена атака. В Москве обвинения отвергли и призвали провести совместное расследование.

Напомним, согласно заявлениям британского следствия, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. По версии Лондона, за отравлением стоят сотрудники российских спецслужб, однако доказательств этому предоставлено не было. Там даже называли имена «‎агентов» – Александр Петров и Руслан Боширов. Сами россияне опровергли свою причастность к инциденту и заявили, что ездили в Лондон как туристы. Также они потребовали извинений у настоящих отравителей Скрипалей. Тем временем Россия не теряет надежды выйти на связь со Скрипалями.

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Алена Пенчугина
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