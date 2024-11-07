Лондон записал «офицера ГРУ» в помощники «‎отравителей» Скрипалей – Петрова и Боширова

Великобритания ввела санкции против «офицера ГРУ высокого ранга» Дениса Сергеева, обвинив его в причастности к инциденту с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем в Солсбери в 2018 году. Это следует из обновлённого санкционного списка на сайте правительства Соединенного Королевства.

Британский власти заявили, что Сергеев якобы «оказывал помощь в подготовке и использовании химического оружия «Новичок» в Солсбери 4 марта 2018 года и выполнял координирующую роль в Лондоне в выходные дни, когда была совершена атака. В Москве обвинения отвергли и призвали провести совместное расследование.