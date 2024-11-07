Лондон записал «офицера ГРУ» в помощники «отравителей» Скрипалей – Петрова и Боширова
Лондон ввёл санкции против «офицера ГРУ» Сергеева за якобы отравление Скрипалей
Александр Петров и Руслан Боширов. Фото © Twitter / PolicieCZ
Великобритания ввела санкции против «офицера ГРУ высокого ранга» Дениса Сергеева, обвинив его в причастности к инциденту с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем в Солсбери в 2018 году. Это следует из обновлённого санкционного списка на сайте правительства Соединенного Королевства.
Британский власти заявили, что Сергеев якобы «оказывал помощь в подготовке и использовании химического оружия «Новичок» в Солсбери 4 марта 2018 года и выполнял координирующую роль в Лондоне в выходные дни, когда была совершена атака. В Москве обвинения отвергли и призвали провести совместное расследование.
Напомним, согласно заявлениям британского следствия, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. По версии Лондона, за отравлением стоят сотрудники российских спецслужб, однако доказательств этому предоставлено не было. Там даже называли имена «агентов» – Александр Петров и Руслан Боширов. Сами россияне опровергли свою причастность к инциденту и заявили, что ездили в Лондон как туристы. Также они потребовали извинений у настоящих отравителей Скрипалей. Тем временем Россия не теряет надежды выйти на связь со Скрипалями.