Боксёршу-трансгендера с ОИ пригласили посмотреть на «настоящий женский бокс» в Серпухове
Олимпийскую чемпионку по боксу Иман Хелиф пригласили на чемпионат России
Победительницу Олимпиады-2024, алжирку Иман Хелиф, пригласили на чемпионат по боксу в Серпухове. Как отметила чемпионка Европы Елена Жиляева, иностранную спортсменку ждут здесь только в качестве зрителя, однако скандально известная атлетка сможет побоксировать в тренировочном режиме. В любом случае, организаторы хотят показать Хелиф, что такое настоящий женский бокс.
«Приглашаем её на чемпионат России в Серпухов. Иман посмотрит женский бокс. Может, в тренировочном режиме и побоксируем. Нам, конечно, ничего не страшно, будем боксировать с тем, кто будет в противоположном углу. Хотя текущая ситуация и требует правильного расследования. Но настоящий женский бокс прямо сейчас проходит в Серпухове», — отметила спортсменка в беседе с РИА «Новости».
Напомним, недавно Le Correspondent опубликовало медицинский отчёт, который подтверждает, что Хелиф является мужчиной. В статье говорится, что уровень тестостерона у неё превышает норму для женщин в пять раз, а результаты МРТ показывают отсутствие матки и наличие «семенников в паховых каналах», а также микропениса.
ТАСС / ЕРА