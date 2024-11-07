Боксёршу-трансгендера с ОИ пригласили посмотреть на «настоящий женский бокс» в Серпухове

Победительницу Олимпиады-2024, алжирку Иман Хелиф, пригласили на чемпионат по боксу в Серпухове. Как отметила чемпионка Европы Елена Жиляева, иностранную спортсменку ждут здесь только в качестве зрителя, однако скандально известная атлетка сможет побоксировать в тренировочном режиме. В любом случае, организаторы хотят показать Хелиф, что такое настоящий женский бокс.

«Приглашаем её на чемпионат России в Серпухов. Иман посмотрит женский бокс. Может, в тренировочном режиме и побоксируем. Нам, конечно, ничего не страшно, будем боксировать с тем, кто будет в противоположном углу. Хотя текущая ситуация и требует правильного расследования. Но настоящий женский бокс прямо сейчас проходит в Серпухове», — отметила спортсменка в беседе с РИА «Новости».