Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 ноября, 11:00

Сын мемного прототипа Жорика Вартанова записал Путину видео с СВО из-за беспредела с отцом

Сын задержанного в Махачкале комментатора Рабаданова попросил Путина о помощи

Отстаивающий интересы страны на СВО сын задержанного в Махачкале спортивного комментатора Рамазана Рабаданова записал обращение к президенту России Владимиру Путину в просьбой разобраться в ситуации. Видео в своём телеграм-канале опубликовал председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

Обращение к Путину от сына Рабаданова. Видео © Telegram / Шамиль Хадулаев

«Сегодня приехал с позиций, узнал новость нехорошую о том, что отца моего задержали. Подкинули ему гранату в куртку и забрали по беспределу. Он всегда выступал, говорил только правду. Видимо, эта правда кому-то не понравилась», — сказал сын общественного деятеля.

Боец находится на спецоперации с первых её дней, но удар пришёлся в спину, из дома, откуда он никак не ожидал подобного. Солдат обратился к президенту с просьбой разобраться в происходящем и не допустить произвола.

«Если отец виноват — накажите его по закону. Конституцию никто не отменял. А вот эти методы девяностых по беспределу — такого быть не должно», — заявил сын комментатора.

Суд арестовал единственное жильё задержанного за взятку тюменского замгубернатора
Суд арестовал единственное жильё задержанного за взятку тюменского замгубернатора

Ранее стало известно, что известный спортивный комментатор, общественный деятель и блогер Рамазан Рабаданов был задержан в Махачкале. Он сообщил родным, что к нему подошли незнакомые люди, которые засунули в его карман гранату. Рабаданов является прототипом ведущего новостей на канале «СевКав-ТВ» Жорика Вартанова, которого на экране воплотил Михаил Галустян.

Обложка ©

Telegram / Шамиль Хадулаев

Владимир Озеров
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar