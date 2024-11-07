Сын мемного прототипа Жорика Вартанова записал Путину видео с СВО из-за беспредела с отцом
Сын задержанного в Махачкале комментатора Рабаданова попросил Путина о помощи
Отстаивающий интересы страны на СВО сын задержанного в Махачкале спортивного комментатора Рамазана Рабаданова записал обращение к президенту России Владимиру Путину в просьбой разобраться в ситуации. Видео в своём телеграм-канале опубликовал председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.
Обращение к Путину от сына Рабаданова. Видео © Telegram / Шамиль Хадулаев
«Сегодня приехал с позиций, узнал новость нехорошую о том, что отца моего задержали. Подкинули ему гранату в куртку и забрали по беспределу. Он всегда выступал, говорил только правду. Видимо, эта правда кому-то не понравилась», — сказал сын общественного деятеля.
Боец находится на спецоперации с первых её дней, но удар пришёлся в спину, из дома, откуда он никак не ожидал подобного. Солдат обратился к президенту с просьбой разобраться в происходящем и не допустить произвола.
«Если отец виноват — накажите его по закону. Конституцию никто не отменял. А вот эти методы девяностых по беспределу — такого быть не должно», — заявил сын комментатора.
Ранее стало известно, что известный спортивный комментатор, общественный деятель и блогер Рамазан Рабаданов был задержан в Махачкале. Он сообщил родным, что к нему подошли незнакомые люди, которые засунули в его карман гранату. Рабаданов является прототипом ведущего новостей на канале «СевКав-ТВ» Жорика Вартанова, которого на экране воплотил Михаил Галустян.
Telegram / Шамиль Хадулаев