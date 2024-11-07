Сын мемного прототипа Жорика Вартанова записал Путину видео с СВО из-за беспредела с отцом

Отстаивающий интересы страны на СВО сын задержанного в Махачкале спортивного комментатора Рамазана Рабаданова записал обращение к президенту России Владимиру Путину в просьбой разобраться в ситуации. Видео в своём телеграм-канале опубликовал председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

Обращение к Путину от сына Рабаданова. Видео © Telegram / Шамиль Хадулаев

«Сегодня приехал с позиций, узнал новость нехорошую о том, что отца моего задержали. Подкинули ему гранату в куртку и забрали по беспределу. Он всегда выступал, говорил только правду. Видимо, эта правда кому-то не понравилась», — сказал сын общественного деятеля.

Боец находится на спецоперации с первых её дней, но удар пришёлся в спину, из дома, откуда он никак не ожидал подобного. Солдат обратился к президенту с просьбой разобраться в происходящем и не допустить произвола.

«Если отец виноват — накажите его по закону. Конституцию никто не отменял. А вот эти методы девяностых по беспределу — такого быть не должно», — заявил сын комментатора.