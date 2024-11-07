«Сунули гранату»: Мемный комментатор-прототип Жорика Вартанова задержан в Махачкале
Известный спортивный комментатор Рабаданов задержан в Махачкале
Cпортивный комментатор Рамазан Рабаданов. Фото © Телеграм / Шамиль Хадулаев
Известный спортивный комментатор, общественный деятель и блогер Рамазан Рабаданов был задержан и доставлен в ИВС Махачкалы вечером 6 ноября. Его «упаковали» на улице Ленина, пишет председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в своём Telegram-канале.
«К нему подошли люди и засунули ему в куртку гранату. Сейчас он находится в ИВС Махачкалы. Это уже зашквар», – пишет Хадулаев со слов самого Рабаданова, который связался с семьёй из изолятора и рассказал о случишвемся.
Правозащитник полагает, что следственные действия в отношении комментатора могут быть связаны с его общественной деятельностью. По словам Хадулаева, Рабаданов планировал присутствовать в качестве наблюдателя на судебных процессах «по аэропортовскому делу в Ставропольском и Краснодарском крае» – речь про беспорядки в аэропорту Махачкалы в конце октября 2023 года.
Рамазан Рабаданов в середине 90-х он озвучивал турниры бойцовского промоушена Rings, вольную борьбу, собачьи бои, голливудские фильмы. Клмментатор стал мемом после распространения в соцсетях фрагментов с его комментариями матча по футболу на Евро-2008 между Россией и Нидерландами. Его манеру даже скопировал Михаил Галустян, чтобы создать незабываемый образ Жорика Вартанова – ведущего новостей на канале «СевКав-ТВ».
Напомним, что 29 октября толпа ворвалась на полосу аэропорта Уйташ в Махачкале и окружила прибывший из Тель-Авива самолёт авиакомпании Red Wings. По мнению президента Владимира Путина, те события были инспирированы через соцсети с территории Украины. После инцидента правительство решило усилить защиту межнационального и межрелигиозного согласия. Позже в Кремле призвали не судить о республике по единичному происшествию.