«‎Сунули гранату»: Мемный комментатор-прототип Жорика Вартанова задержан в Махачкале

Известный спортивный комментатор, общественный деятель и блогер Рамазан Рабаданов был задержан и доставлен в ИВС Махачкалы вечером 6 ноября. Его «‎упаковали» на улице Ленина, пишет председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в своём Telegram-канале.

«‎К нему подошли люди и засунули ему в куртку гранату. Сейчас он находится в ИВС Махачкалы. Это уже зашквар», – пишет Хадулаев со слов самого Рабаданова, который связался с семьёй из изолятора и рассказал о случишвемся.

Правозащитник полагает, что следственные действия в отношении комментатора могут быть связаны с его общественной деятельностью. По словам Хадулаева, Рабаданов планировал присутствовать в качестве наблюдателя на судебных процессах «по аэропортовскому делу в Ставропольском и Краснодарском крае» – речь про беспорядки в аэропорту Махачкалы в конце октября 2023 года.