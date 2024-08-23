В Армавире суд вынес первый приговор по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Так, пятеро участников беспорядков получили до девяти лет колонии общего режима, сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

Фрагмент заседания суда по делу о погромах в аэропорту Махачкалы. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Краснодарского края

«Суд назначил наказания в виде лишения свободы на сроки: Атаеву — шесть лет и четыре месяца; Ибрагимову — шесть лет и четыре месяца; Омарасхабову — шесть лет и шесть месяцев; Рамазанову — шесть лет и четыре месяца; Раджабову — по совокупности совершённых преступлений, путём частичного сложения наказаний — девять лет», — говорится в сообщении.