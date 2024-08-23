Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 11:06

Суд вынес первый приговор по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы

Пятеро участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили до 9 лет колонии

В Армавире суд вынес первый приговор по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Так, пятеро участников беспорядков получили до девяти лет колонии общего режима, сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

Фрагмент заседания суда по делу о погромах в аэропорту Махачкалы. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Краснодарского края

«Суд назначил наказания в виде лишения свободы на сроки: Атаеву — шесть лет и четыре месяца; Ибрагимову — шесть лет и четыре месяца; Омарасхабову — шесть лет и шесть месяцев; Рамазанову — шесть лет и четыре месяца; Раджабову — по совокупности совершённых преступлений, путём частичного сложения наказаний — девять лет», — говорится в сообщении.

Суд установил, что 29 октября прошлого года подсудимые "послушались призыва организаторов и по мотивам национальной и религиозной ненависти и вражды" организовали массовые беспорядки в аэропорту, протестуя против прилёта самолета из Тель-Авива с гражданами Израиля. На заседании фигуранты дела отказались признать свою вину, однако следствием была предоставлена убедительная доказательная база об их причастности к беспорядкам. Приговор пока ещё не вступил в законную силу.

Обвинение запросило сроки для участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
Обвинение запросило сроки для участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Напомним, что 29 октября толпа ворвалась на полосу аэропорта Уйташ в Махачкале и окружила прибывший из Тель-Авива самолёт авиакомпании Red Wings. По мнению президента Владимира Путина, те события были инспирированы через соцсети с территории Украины. После инцидента правительство решило усилить защиту межнационального и межрелигиозного согласия. Позже в Кремле призвали не судить о республике по единичному происшествию.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Объединённая пресс-служба судов Краснодарского края

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров