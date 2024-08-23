Суд вынес первый приговор по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы
Пятеро участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили до 9 лет колонии
В Армавире суд вынес первый приговор по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Так, пятеро участников беспорядков получили до девяти лет колонии общего режима, сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.
Фрагмент заседания суда по делу о погромах в аэропорту Махачкалы. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Краснодарского края
«Суд назначил наказания в виде лишения свободы на сроки: Атаеву — шесть лет и четыре месяца; Ибрагимову — шесть лет и четыре месяца; Омарасхабову — шесть лет и шесть месяцев; Рамазанову — шесть лет и четыре месяца; Раджабову — по совокупности совершённых преступлений, путём частичного сложения наказаний — девять лет», — говорится в сообщении.
Суд установил, что 29 октября прошлого года подсудимые "послушались призыва организаторов и по мотивам национальной и религиозной ненависти и вражды" организовали массовые беспорядки в аэропорту, протестуя против прилёта самолета из Тель-Авива с гражданами Израиля. На заседании фигуранты дела отказались признать свою вину, однако следствием была предоставлена убедительная доказательная база об их причастности к беспорядкам. Приговор пока ещё не вступил в законную силу.
Напомним, что 29 октября толпа ворвалась на полосу аэропорта Уйташ в Махачкале и окружила прибывший из Тель-Авива самолёт авиакомпании Red Wings. По мнению президента Владимира Путина, те события были инспирированы через соцсети с территории Украины. После инцидента правительство решило усилить защиту межнационального и межрелигиозного согласия. Позже в Кремле призвали не судить о республике по единичному происшествию.
Кадр из видео Telegram / Объединённая пресс-служба судов Краснодарского края