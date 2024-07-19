Обвинение запросило сроки для участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
Обвинение запросило от 7 до 10 лет участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы
Акция протеста на территории аэропорта Махачкалы 29 октября. Обложка © ТАСС / Рамазан Рашидов
Сторона гособвинения запрашивает сроки от 7 до 10 лет лишения свободы для участников массовых беспорядков в махачкалинском аэропорту. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ по итогам заседания в Армавирском городском суде Краснодарского края.
"В ходе прений сторон гособвинитель предложил назначить подсудимым наказания в виде лишения свободы на сроки от 7 до 10 лет", — говорится в сообщении.
По мнению обвинения, во внимание следует взять общественную опасность преступления и назначить только реальное лишение свободы. Фигуранты дела обвиняются по статьям за участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества, применением предметов, представляющих опасность для окружающих, а также за оказание вооружённого сопротивления представителям власти. Кроме того, одному из подсудимых грозит срок за угрозу применения насилия в отношении представителя власти.
Установлено, что участники беспорядков нанесли ущерб на 24 миллиона рублей. Противоправные действия были совершены в отношении 29 представителей власти, из них 23 пострадали. Рассмотрение других уголовных дел о беспорядках в аэропорту в ближайшее время начнётся в Краснодарском и Ставропольском краях. Так, 23 июля Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения восьми жителям Дагестана, которые участвовали в беспорядках.
Напомним, что 29 октября толпа ворвалась на полосу аэропорта Уйташ в Махачкале и окружила прибывший из Тель-Авива самолёт авиакомпании Red Wings. По мнению президента Владимира Путина, те события были инспирированы через соцсети с территории Украины. После инцидента правительство решило усилить защиту межнационального и межрелигиозного согласия. Позже в Кремле призвали не судить о республике по единичному происшествию.