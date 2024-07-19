Обвинение запросило сроки для участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Сторона гособвинения запрашивает сроки от 7 до 10 лет лишения свободы для участников массовых беспорядков в махачкалинском аэропорту. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ по итогам заседания в Армавирском городском суде Краснодарского края.

"В ходе прений сторон гособвинитель предложил назначить подсудимым наказания в виде лишения свободы на сроки от 7 до 10 лет", — говорится в сообщении.

По мнению обвинения, во внимание следует взять общественную опасность преступления и назначить только реальное лишение свободы. Фигуранты дела обвиняются по статьям за участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества, применением предметов, представляющих опасность для окружающих, а также за оказание вооружённого сопротивления представителям власти. Кроме того, одному из подсудимых грозит срок за угрозу применения насилия в отношении представителя власти.