МВД Дагестана: 140 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы отбывают срок

140 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы отбывают сроки в тюрьме, ещё 1200 получили административные наказания. Об этом заявил руководитель МВД Дагестана Абдурашид Магомедов в ходе совещания с главой Дагестана Сергеем Меликовым.