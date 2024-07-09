МВД Дагестана: 140 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы отбывают срок
Один из участников беспорядков ищет евреев в турбине самолёта в Махачкале. Обложка © Telegram / SHOT
140 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы отбывают сроки в тюрьме, ещё 1200 получили административные наказания. Об этом заявил руководитель МВД Дагестана Абдурашид Магомедов в ходе совещания с главой Дагестана Сергеем Меликовым.
"Посмотрите, что произошло после событий в аэропорту. 140 человек, молодых людей, сидят в тюрьмах", — сказал Магомедов.
Напомним, 29 октября толпа ворвалась на территорию аэропорта Уйташ в Махачкале и окружила прибывший из Тель-Авива самолёт авиакомпании Red Wings. Как отмечал президент России Владимир Путин, те события были инспирированы через соцсети и не в последнюю очередь с территории Украины. После инцидента власти решили усилить защиту межнационального и межрелигиозного согласия. Позже в Кремле призвали не судить о республике по единичному инциденту.