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9 июля, 15:25

МВД Дагестана: 140 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы отбывают срок

Один из участников беспорядков ищет евреев в турбине самолёта в Махачкале. Обложка © Telegram / SHOT

Один из участников беспорядков ищет евреев в турбине самолёта в Махачкале. Обложка © Telegram / SHOT

140 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы отбывают сроки в тюрьме, ещё 1200 получили административные наказания. Об этом заявил руководитель МВД Дагестана Абдурашид Магомедов в ходе совещания с главой Дагестана Сергеем Меликовым.

"Посмотрите, что произошло после событий в аэропорту. 140 человек, молодых людей, сидят в тюрьмах", — сказал Магомедов.

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Напомним, 29 октября толпа ворвалась на территорию аэропорта Уйташ в Махачкале и окружила прибывший из Тель-Авива самолёт авиакомпании Red Wings. Как отмечал президент России Владимир Путин, те события были инспирированы через соцсети и не в последнюю очередь с территории Украины. После инцидента власти решили усилить защиту межнационального и межрелигиозного согласия. Позже в Кремле призвали не судить о республике по единичному инциденту.

Александра Мышляева
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