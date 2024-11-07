В Кремле оценили опубликованный в WSJ «план Трампа по Украине»
Песков: Статья WSJ о плане Трампа по Украине носит абстрактный характер
Публикация в газете Wall Street Journal о «плане» команды Дональда Трампа по Украине носит абстрактный характер. Такую оценку дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Там же всё обезличено. Это скорее похоже на «план Wall Street Journal» по Украине. Публикации носят всё более и более абстрактный характер», — сказал представитель Кремля журналистам.
Напомним, ранее газета The Wall Street Journal узнала, что у команды избранного президента США Дональда Трампа есть новый сценарий завершения украинского конфликта. Он якобы содержит следующие пункты: заморозку линии боевого столкновения, создание демилитаризованной зоны, отказ принимать Украину в НАТО в ближайшие 20 лет, но взамен — снабжение её оружием.
Life.ru