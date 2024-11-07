Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 ноября, 11:01

В Кремле оценили опубликованный в WSJ «план Трампа по Украине»

Песков: Статья WSJ о плане Трампа по Украине носит абстрактный характер

Публикация в газете Wall Street Journal о «плане» команды Дональда Трампа по Украине носит абстрактный характер. Такую оценку дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Там же всё обезличено. Это скорее похоже на «план Wall Street Journal» по Украине. Публикации носят всё более и более абстрактный характер», — сказал представитель Кремля журналистам.

Политолог объяснил, почему новый план Трампа по Украине — это хорошо забытый «корейский сценарий»
Политолог объяснил, почему новый план Трампа по Украине — это хорошо забытый «корейский сценарий»

Напомним, ранее газета The Wall Street Journal узнала, что у команды избранного президента США Дональда Трампа есть новый сценарий завершения украинского конфликта. Он якобы содержит следующие пункты: заморозку линии боевого столкновения, создание демилитаризованной зоны, отказ принимать Украину в НАТО в ближайшие 20 лет, но взамен — снабжение её оружием.

Обложка ©

Life.ru

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Дональд Трамп
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar