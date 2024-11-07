В Кремле оценили опубликованный в WSJ «план Трампа по Украине»

Публикация в газете Wall Street Journal о «плане» команды Дональда Трампа по Украине носит абстрактный характер. Такую оценку дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Там же всё обезличено. Это скорее похоже на «план Wall Street Journal» по Украине. Публикации носят всё более и более абстрактный характер», — сказал представитель Кремля журналистам.