Киселёв рассказал о послании Путина всему миру
Дмитрий Киселёв: Путин формулирует месседж для всего мира
Президент России Владимир Путин формулирует послание для всего мира. Он именно тот человек, который «основал наше агенство своим указом», заявил генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.
«Путин формулирует месседж для всего мира. И Путин — это тот человек, кто основал наше агентство своим указом. И мы транслируем идею Путина. С одной стороны, буквально то, что он говорит, а с другой стороны — косвенно», — сказал он, выступая на площадке медиафорума стран СНГ «Развитие медиа в меняющемся мире».
По словам гендиректора, глава российского государства имеет «концепцию мира» и он вполне может чего-то не договаривать. Во время своих выступлений лидер РФ «всегда допускает другую точку зрения и очень хорошо слушает». По словам Киселёва, если понимать Путина, то можно понять всю Россию.
«Мы понимаем те процессы, которые происходят в мире, а президент фактически их программирует», — добавил он.
Ранее Киселёв высказался по поводу встречи Владимира Путина с представителями СМИ стран БРИКС. Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» заявил, что эта беседа была очень успешной и в целом привлекла большой ажиотаж. Её провели в спокойной обстановке. После завершения мероприятия участники смогли кратко пообщаться с российским лидером и даже сделать общие фотографии.
ТАСС / Софья Сандурская