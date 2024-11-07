Киселёв рассказал о послании Путина всему миру

Президент России Владимир Путин формулирует послание для всего мира. Он именно тот человек, который «основал наше агенство своим указом», заявил генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.

«Путин формулирует месседж для всего мира. И Путин — это тот человек, кто основал наше агентство своим указом. И мы транслируем идею Путина. С одной стороны, буквально то, что он говорит, а с другой стороны — косвенно», — сказал он, выступая на площадке медиафорума стран СНГ «Развитие медиа в меняющемся мире».

По словам гендиректора, глава российского государства имеет «концепцию мира» и он вполне может чего-то не договаривать. Во время своих выступлений лидер РФ «всегда допускает другую точку зрения и очень хорошо слушает». По словам Киселёва, если понимать Путина, то можно понять всю Россию.

«Мы понимаем те процессы, которые происходят в мире, а президент фактически их программирует», — добавил он.