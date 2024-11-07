В Софеде усомнились, что у Киева «хватит силёнок» на новое наступление
Сенатор Джабаров счёл «игрой» сообщения об украинских планах нового наступления
Сообщения о том, что Украина якобы планирует новое наступление на Россию, представляют собой «игры», поскольку у Киева нет достаточных сил для таких действий. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил Владимир Джабаров, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам.
Он подчеркнул, что, хотя Киев может заявлять о своих намерениях, для их реализации нужны значительные ресурсы, которых у Украины практически не осталось. Джабаров также отметил, что не воспринимает подобные сообщения всерьез и считает планы Украины по новому наступлению лишь игрой.
Ранее журнал Forbes сообщал, что украинские власти могут готовить новое наступление. По данным издания, украинская армия уже получила около двадцати немецких танков Leopard 2A4, более 200 американских бронетранспортеров Stryker, 128 французских VAB, а также шведские гусеничные вездеходы Pansarbandvagn 302 и боевые машины пехоты Bradley производства США.
Kandinsky 3.1 / Life.ru