В Софеде усомнились, что у Киева «хватит силёнок» на новое наступление

Сообщения о том, что Украина якобы планирует новое наступление на Россию, представляют собой «игры», поскольку у Киева нет достаточных сил для таких действий. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил Владимир Джабаров, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам.

Он подчеркнул, что, хотя Киев может заявлять о своих намерениях, для их реализации нужны значительные ресурсы, которых у Украины практически не осталось. Джабаров также отметил, что не воспринимает подобные сообщения всерьез и считает планы Украины по новому наступлению лишь игрой.