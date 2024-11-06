В условиях дождливой осени и сложных погодных условий, затрудняющих передвижение по дорогам, обе стороны конфликта активно готовятся к зимней кампании. Об этом сообщает издание «РИА Новости», ссылаясь на аналитику Forbes.

Наиболее напряжённая ситуация наблюдается в Донецкой Народной Республике, где российские войска за последние месяцы значительно продвинулись на запад, приблизившись к линии Покровск — Селидово — Курахово. Летом и в начале осени российские группировки «Юг», «Центр» и «Восток» освободили несколько крупных населенных пунктов, включая Красногоровку, Угледар и Новогродовку. Наступление продолжается, однако армия избегает резких атак, чтобы сохранить логистические цепочки.

После захвата Селидово российские войска сосредоточились на двух основных направлениях. На северном фланге группировка «Центр» наступает на Покровск (Красноармейск), откуда противник получает снабжение из Днепропетровской области. В этом районе украинская армия укрепила оборону и перебрасывает дополнительные резервы.

На южном направлении российская армия продолжает продвижение к Курахово. Группировка «Восток» уже заняла несколько стратегически важных населенных пунктов, таких как Угледар и Богоявленка, создавая условия для дальнейшего наступления.

Военные аналитики предполагают, что Курахово может столкнуться с теми же проблемами, что и Угледар и Авдеевка — окружение, перерезание линий снабжения и вынуждение противника покинуть город.

На центральном участке фронта российские войска штурмуют населенные пункты вокруг Селидово и пытаются продвинуться к Покровску. В районах Часового Яра и Торецка идут интенсивные бои, российские подразделения приближаются к укрепленным позициям украинской армии.

По информации «Forbes», Киев может готовить новое наступление. Вооруженные силы Украины получили дополнительное вооружение, включая бронетехнику из США и Франции, а также танки «Leopard». Эксперты предполагают, что целью нового наступления могут стать приграничные районы России, в частности Брянская и Белгородская области.