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Регион
7 ноября, 11:55

Работника аэропорта Хельсинки насмерть зажало между самолётом и машиной

Сотрудник аэропорта Хельсинки-Вантаа погиб на рабочем месте, его зажало между самолётом и машиной, которая откачивала нечистоты с воздушного судна. Об этом сообщил Aviation24.be.

Всё случилось в субботу, 2 ноября, во время обслуживания самолёта авиакомпании Finnair, который прибыл из Токио. В процессе буксировки лайнер столкнулся с ассенизатором, в результате чего один из мужчин получил травмы, не совместимые с жизнью. Полицейский Олави Мерихаара отметил, что это редкий случай, подчеркнув, что в аэропортах обычно действуют строгие меры безопасности.

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Ранее Life.ru рассказывал, что малогабаритный бизнес-джет потерпел крушение, упав на автомобиль в США. В результате трагедии погибли как минимум пять человек. Однако в местной полиции не уточнили, стали ли жертвами авиапассажиры или люди из раздавленного авто.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Issarawat Tattong

Александра Мышляева
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