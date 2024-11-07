Работника аэропорта Хельсинки насмерть зажало между самолётом и машиной
Сотрудник аэропорта Хельсинки-Вантаа погиб на рабочем месте, его зажало между самолётом и машиной, которая откачивала нечистоты с воздушного судна. Об этом сообщил Aviation24.be.
Всё случилось в субботу, 2 ноября, во время обслуживания самолёта авиакомпании Finnair, который прибыл из Токио. В процессе буксировки лайнер столкнулся с ассенизатором, в результате чего один из мужчин получил травмы, не совместимые с жизнью. Полицейский Олави Мерихаара отметил, что это редкий случай, подчеркнув, что в аэропортах обычно действуют строгие меры безопасности.
Ранее Life.ru рассказывал, что малогабаритный бизнес-джет потерпел крушение, упав на автомобиль в США. В результате трагедии погибли как минимум пять человек. Однако в местной полиции не уточнили, стали ли жертвами авиапассажиры или люди из раздавленного авто.
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