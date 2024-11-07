Работника аэропорта Хельсинки насмерть зажало между самолётом и машиной

Сотрудник аэропорта Хельсинки-Вантаа погиб на рабочем месте, его зажало между самолётом и машиной, которая откачивала нечистоты с воздушного судна. Об этом сообщил Aviation24.be.

Всё случилось в субботу, 2 ноября, во время обслуживания самолёта авиакомпании Finnair, который прибыл из Токио. В процессе буксировки лайнер столкнулся с ассенизатором, в результате чего один из мужчин получил травмы, не совместимые с жизнью. Полицейский Олави Мерихаара отметил, что это редкий случай, подчеркнув, что в аэропортах обычно действуют строгие меры безопасности.