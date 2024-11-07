Врач объяснила, когда без колоноскопии точно не обойтись

Колоноскопия — не самая приятная процедура, однако в некоторых случаях её не получится избежать. Например, людям старше 55 лет следует проверяться раз в десять лет. А если в семье были случаи рака кишечника, то это обследование надо провести за десять лет до возраста, когда заболевание диагностировали у родственника. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог Марина Смирнова.

«Исследование даёт возможность увидеть тонус кишечника и состояние его слизистой, а также сделать биопсию участков, вызывающих подозрение у врача. Процедура позволяет выявлять новообразования, а также другие серьёзные и воспалительные заболевания, например, язвенный колит или болезнь Крона, а также врождённые аномалии», — объяснила медик.

Также колоноскопию могут назначить пациентам, у кого в кале есть примеси крови, слизи или гноя. Показанием для обследования могут стать хронические запоры или диарея, боли в области кишечника, вздутие живота или необоснованное повышение температуры. Кроме того, должны насторожить потеря веса, анемия и ощущение инородного тела в прямой кишке.