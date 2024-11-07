Более 6000 человек из 101 страны стали участниками симпозиума «Создавая будущее»

6 ноября в Москве завершился Международный симпозиум «Создавая будущее». Это мероприятие стало первым в Национальном центре «Россия», учреждённом по указанию Президента Российской Федерации Владимира Путина. В симпозиуме приняли участие свыше 6 тысяч человек из 101 страны.

Заключительный день Международного симпозиума. Видео © Telegram / Национальный центр «Россия»

Участники симпозиума, включая представителей власти и бизнеса, учёных, инженеров, футурологов, прогнозистов, общественных деятелей и специалистов креативных индустрий из стран БРИКС, ШОС, СНГ и других государств, приняли участие в более чем 80 мероприятиях, целью которых было проектирование будущего. Основные идеи и стратегии, сформулированные на сессиях, лягут в основу дальнейшей работы Национального центра «Россия».

С приветственным обращением к участникам мероприятия обратился Владимир Путин. Он подчеркнул, что, несмотря на современные вызовы, важно ставить перед собой амбициозные цели, определять новые направления для прогресса и стремиться предвосхитить завтрашние события.

«Подчеркну главное — своё будущее мы должны определять только сами — на основе суверенного мировоззрения, национальной культуры, неустанного творческого поиска, твердой приверженности неоспоримым нравственным, патриотическим идеалам и ценностям. И тогда самые смелые, дерзновенные мечты — обязательно сбудутся», — отметил Путин.

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации и председатель Оргкомитета Национального центра «Россия» Сергей Кириенко в ходе открытия пленарной дискуссии «Философия будущего» подчеркнул важность мероприятия для различных отраслей, которое способствовало объединению усилий специалистов из множества сфер.

«Единство народа определяется не только традициями, но и видением будущего. Если хотите — мечтой. И мы, конечно же, мечтали и мечтаем о суверенной и сильной стране, справедливом устройстве мира, где людям каждой национальности дана возможность реализовать свой талант, быть счастливым и успешным, жить в безопасном мире. И все, кто собрался сейчас на Международном симпозиуме, вносят в это свой огромный вклад», — обозначил Кириенко.

В своём выступлении министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что исторический опыт России создаёт условия для эффективного сотрудничества экспертов из различных стран.

«Весь тысячелетний опыт нашей государственности и свершений нашего государства, которые будут ярко представлены в Национальном центре «Россия», должны послужить мощным стимулом для творческой активности нашего гражданского общества. Если такая активность будет — а она всегда проявляется в судьбоносные времена — то, заверяю вас, дипломаты будут для вас самыми надёжными союзниками», — сказал Лавров.

На протяжении трёх дней Симпозиума библиотека Национального центра «Россия» пополнялась книжными изданиями, привезёнными в дар иностранными гостями. Уникальные образцы были преподнесены участниками из Индии, Ирана, Италии, Канады, Китая, Малайзии, Молдавии, Объединенных Арабских Эмиратов, Сербии, США. В рамках проекта «Послание в будущее» гости могли оставить своё пожелание или видение будущего, поделиться планами и мечтами.

Заместитель генерального директора по развитию и внешним связям Национального центра «Россия» Александр Молчанов, подчеркнул, что важными являются идеи о том, что мир претерпел изменения, диалог должен основываться на принципах многополярности и многовекторности, а также следует обсуждать будущее, в котором главным фокусом должен быть человек.

«К нам приезжали коллеги из Музея Будущего в Дубае, пригласили коллектив национального центра «Россия» посетить их и в этой связке мы можем учиться у них, потому что у них уже большой опыт такой деятельности. Также были гости из Музея будущего Чэнду (Китай), у них тоже большой опыт такой деятельности. Такие маленькие шажочки открывают огромные перспективы», — отметила руководитель Управления международного сотрудничества Национального центра «Россия» Татьяна Караева.