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7 ноября, 14:30

Врач научила россиян определять болезнь по боли в разных отделах живота

Врач Бережная: Боль в нижней части живота может говорить об аппендиците

Боль в разных отделах живота может указывать на развитие различных заболеваний. Например, неприятные ощущения в верхней части, которые уходят в правую нижнюю, могут быть симптомами аппендицита, рассказала «Газете.Ru» врач общей практики Марина Бережная.

Если боль в верхней части живота становится опоясывающей, то это может быть признаком проблем с органами верхних отделов, например с поджелудочной железой, желчным пузырём или желудком. Боль в левых отделах живота сигнализирует о проблемах с органами ЖКТ, а иногда может быть симптомом болезни почек — мочекаменной или почечной колики.

«У многих боль внизу живота ассоциируется с заболеваниями органов малого таза. Там расположены репродуктивные органы, и чаще всего их заболевания вызывают разные по выраженности болевые ощущения», — рассказала доктор.

Врач подчеркнула, что вне зависимости от того, где болит живот, следует обратиться к специалисту. До осмотра важно не принимать болеутоляющие препараты, чтобы не маскировать симптомы, добавила Бережная.

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Ранее россиянам раскрыли причины резкой ночной боли в животе. Чаще всего она вызвана болезнями таза или недугами внутри брюшины. Известные примеры: острая форма аппендицита и панкреатит. А если боли начинаются ближе к наступлению утра и смещены под правое ребро, это может говорить о холецистите и желчнокаменной болезни. Поход к врачу в таких ситуациях необходим.

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freepik/Drazen Zigic

Алёна Зиновьева
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