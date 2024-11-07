Врач научила россиян определять болезнь по боли в разных отделах живота

Боль в разных отделах живота может указывать на развитие различных заболеваний. Например, неприятные ощущения в верхней части, которые уходят в правую нижнюю, могут быть симптомами аппендицита, рассказала «Газете.Ru» врач общей практики Марина Бережная.

Если боль в верхней части живота становится опоясывающей, то это может быть признаком проблем с органами верхних отделов, например с поджелудочной железой, желчным пузырём или желудком. Боль в левых отделах живота сигнализирует о проблемах с органами ЖКТ, а иногда может быть симптомом болезни почек — мочекаменной или почечной колики.

«У многих боль внизу живота ассоциируется с заболеваниями органов малого таза. Там расположены репродуктивные органы, и чаще всего их заболевания вызывают разные по выраженности болевые ощущения», — рассказала доктор.

Врач подчеркнула, что вне зависимости от того, где болит живот, следует обратиться к специалисту. До осмотра важно не принимать болеутоляющие препараты, чтобы не маскировать симптомы, добавила Бережная.