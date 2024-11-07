«НРФ. Начало карьеры» пройдёт 12 ноября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь»

12 ноября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» раскроют все секреты успеха в мире рекламы, маркетинга и медиа в рамках мероприятия «НРФ. Начало карьеры». Гостей ожидают около 30 сессий и более 70 экспертов, интерактивные зоны и Ночь пожирателей рекламы. Вход бесплатный по регистрации.

В дневной программе «НРФ. Начало карьеры» молодых специалистов ждёт погружение в теоретическую и практическую стороны сферы, а в вечерней — просмотр шедевров рекламной индустрии. Программа охватит широкий спектр релевантных направлений: креатив, социальная реклама, маркетинг, брендинг, PR, digital, медиа, продакшен, SMM, инфлюенс-маркетинг, event-менеджмент и многие другие. Событие пройдет при поддержке компаний ГПМ Реклама, группа АДВ, группа компаний Игроник, группа компаний Okkam, СберМаркетинг, SkyAlliance и Wildberries & Russ.

Команда ADPASS представит интерактивное пространство, где можно будет пройти путь от начинающего специалиста до профессионала. Посетителей ждут фотобудка и уютная лаунж-зона с мотивирующими посланиями. Не обойдётся и без интеллектуальных развлечений — на локации пройдёт викторина, на которой можно проверить знания и получить заслуженные призы.

Like FM организует акцию «стань звездой Like FM», розыгрыш подарков от радиостанции и встречу с приглашённой звездой. На зоне Okkam можно зарядить гаджеты, сделать крутые фото, получить стикеры и подкрепиться попкорном. А у тех, кто придет пораньше и посетит как можно больше сессий, будут шансы выиграть самые классные призы и мерч.

Кроме того, для тех, кто ищет новые знания, группа компаний АДВ представит свою школу стажировки и подарит участникам космический мерч. И это лишь верхушка айсберга — «НРФ. Начало карьеры» подготовил ещё больше интересных активностей и неожиданных встреч!

«Ночью пожирателей рекламы» зрители станут свидетелями авторской программы Жан Мари Бурсико, владельца самой большой коллекции, объединяющий лучшие мировые рекламные ролики. Каждый элемент программы открывают ролики со всех уголков планеты, которые заставляют смеяться и плакать, удивляться и восхищаться, чтобы доказать — реклама может стать истинным произведением искусства.

«Реклама сегодня — это уже не несколько отдельных инструментов с непрозрачным результатом. В настоящем — это палитра разнообразных каналов и форматов с прогнозируемым эффектом», — поделилась Мария Силкина, CEO Mera by Okkam.

И сейчас реклама ищет своих новаторов, именно поэтому «НРФ. Начало карьеры» предлагает каждому совершить свои первые карьерные шаги. Совместная работа с профессионалами открывает возможность ускорить интеграцию в индустрию.

«В Форуме принимают участие представители ведущих игроков рынка. Молодёжь сможет узнать о последних трендах и заметных рекламных кейсах, получить практические советы от признанных профессионалов и наладить ценные контакты — прекрасный набор для успешного старта блестящей карьеры!» — отметила директор по коммуникациям с медиаиндустрией объединенной компании Wildberries&Russ Ирина Цеплинская.