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Регион
7 ноября, 12:38

Арестован подозреваемый в подрыве ж/д путей под Уфой и сходе 22 вагонов с углём

В Уфе суд вынес решение об аресте 31-летнего мужчины, который обвиняется в диверсии на железной дороге, в результате которой 3 ноября с рельсов сошли 22 вагона. Об этом рассказали в пресс-службе судов Башкирии.

«Постановлением Кировского районного суда Уфы ходатайство следователя удовлетворено, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца — до 5 января 2025 года», — говорится в тексте.

Дело возбуждено по ст.281 УК РФ. По данным следствия, мужчина получил задание от заказчиков в мессенджере, после чего устроил подрыв железнодорожного полотна на перегоне Дема — Иглино в Уфимском районе Башкирии, что привело к крушению 22 вагонов. Товарный поезд из 74 вагонов следовал из Кургана в Саратов, при происшествии никто не пострадал.

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Ранее сообщалось, что неизвестный попытался поджечь военкомат в подмосковных Люберцах. Оконная рама здания в результате диверсии выгорела целиком. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Поджигателю грозит до 20 лет лишения свободы.

Обложка ©

freepik / jplenio1

Татьяна Миссуми
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