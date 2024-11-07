Арестован подозреваемый в подрыве ж/д путей под Уфой и сходе 22 вагонов с углём

В Уфе суд вынес решение об аресте 31-летнего мужчины, который обвиняется в диверсии на железной дороге, в результате которой 3 ноября с рельсов сошли 22 вагона. Об этом рассказали в пресс-службе судов Башкирии.

«Постановлением Кировского районного суда Уфы ходатайство следователя удовлетворено, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца — до 5 января 2025 года», — говорится в тексте.

Дело возбуждено по ст.281 УК РФ. По данным следствия, мужчина получил задание от заказчиков в мессенджере, после чего устроил подрыв железнодорожного полотна на перегоне Дема — Иглино в Уфимском районе Башкирии, что привело к крушению 22 вагонов. Товарный поезд из 74 вагонов следовал из Кургана в Саратов, при происшествии никто не пострадал.