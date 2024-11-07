Названа одна из самых распространённых причин простуды на рабочем месте

Работа в офисах не всегда бывает комфортной, особенно если никто не следит за климатом внутри помещения. Порой кондиционеры могут работать на полную мощь, а окна быть раскрыты нараспашку даже зимой, из-за чего сотрудники болеют. Например, 40% россиян признались, что приносят домой простуду именно из-за сквозняков и низкой температуры воздуха на работе. Об этом гласят данные опроса, с которыми ознакомилась «Газета.ru».

8% респондентов признались, что сталкиваются с такой проблемой постоянно в осенне-зимний период, ещё 32% — периодически. При этом 23% опрошенным сквозняк на рабочем месте никак не вредит, но лишь благодаря сильному иммунитету, а вот их коллеги часто болеют. 16% заболевают не от сквозняка, а от кондиционера. Только 21% россиян сообщили, что у них в офисах достаточно тепло.

Наиболее часто на простуду из-за холода на рабочем месте жалуются специалисты из сфер «Медицина, фармацевтика» (65%), «Юристы» (51%), «Розничная торговля» (48%), «Финансы, бухгалтерия» (46%) и «Продажи, обслуживание клиентов» (44%). Также отмечается, что холод на работе чаще влияет на женщин, чем на мужчин (47% против 33%).