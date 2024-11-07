Цезарь собирает армию? 40 лабораторных обезьян вырвались на свободу после опытов на мозге

Около 40 обезьян сумели сбежать из исследовательского центра в штате Южная Каролина. Теперь полицейским придётся хорошенько подумать над тем, как отловить их всех на улицах. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на правоохранителей.

Приматы устроили массовый побег из компании Alpha Genesis в городе Йемасси. В их лабораториях проводятся клинические испытания, в том числе в области лечения заболеваний головного мозга. В данных исследованиях используются макаки и капуцины. Местных жителей просят не приближаться и не контактировать с беглыми приматами в случае встречи.