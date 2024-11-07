Цезарь собирает армию? 40 лабораторных обезьян вырвались на свободу после опытов на мозге
В штате Каролина 40 подопытных обезьян сбежали из исследовательского центра
Кадр из фильма «Планета обезьян: Новое царство». Фото © Планета обезьян: Новое царство (2024) / kinopoisk
Около 40 обезьян сумели сбежать из исследовательского центра в штате Южная Каролина. Теперь полицейским придётся хорошенько подумать над тем, как отловить их всех на улицах. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на правоохранителей.
Приматы устроили массовый побег из компании Alpha Genesis в городе Йемасси. В их лабораториях проводятся клинические испытания, в том числе в области лечения заболеваний головного мозга. В данных исследованиях используются макаки и капуцины. Местных жителей просят не приближаться и не контактировать с беглыми приматами в случае встречи.
Если вам такая новость кажется милой и безобидной, то припомните события из фильма «Планета обезьян». А ранее из вольера совершил побег гималайский медведь. Сперва он просто вышел погулять, но затем свобода опьянила мишку, после чего он отправился познавать Ленинградскую область.