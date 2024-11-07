Коровы слизали соль на трассе М-5 и вогнали уральских водителей в «‎скользкое» положение

На Урале коровы вышли на трассу М-5 и тщательно слизали с неё соль, которая была рассыпана сотрудниками дорожной службы для борьбы с гололедицей. Кадры коровьей трапезы появились в соцсети.

Коровы слизали соль с трассы на Урале. Фото © VK / Жизнь в Екатеринбурге

«Стадо бурёнок оценило обработку пескосоляной смесью федеральной автодороги! Минус: коровы лижут соль прямо на трассе», — рассказали журналистам в управлении дорог «Южный Урал».

Коровам, видимо, понравилась дорожная соль и они слизали «лакомство» на внушительном участке дорожного полотна на 105-м километре между Екатеринбургом и Челябинском. Коммунальщики заверили, что состав соляной смеси полностью безопасен для животных, разве что коровы будут испытвать сильную жажду. Сейчас дорожные службы ищут возможность вновь рассыпать соль для профилактики ДТП, но есть вероятность, что бурёнки вновь наведаются на «угощение».