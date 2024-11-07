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7 ноября, 13:11

Коровы слизали соль на трассе М-5 и вогнали уральских водителей в «‎скользкое» положение

Коровы слизали соль на участке трассы М-5 Челябинск — Екатеринбург

Коровы слизали соль с трассы на Урале. Обложка © VK / Жизнь в Екатеринбурге

Коровы слизали соль с трассы на Урале. Обложка © VK / Жизнь в Екатеринбурге

На Урале коровы вышли на трассу М-5 и тщательно слизали с неё соль, которая была рассыпана сотрудниками дорожной службы для борьбы с гололедицей. Кадры коровьей трапезы появились в соцсети.

Коровы слизали соль с трассы на Урале. Фото © VK / Жизнь в Екатеринбурге

Коровы слизали соль с трассы на Урале. Фото © VK / Жизнь в Екатеринбурге

«Стадо бурёнок оценило обработку пескосоляной смесью федеральной автодороги! Минус: коровы лижут соль прямо на трассе», — рассказали журналистам в управлении дорог «Южный Урал».

Коровам, видимо, понравилась дорожная соль и они слизали «лакомство» на внушительном участке дорожного полотна на 105-м километре между Екатеринбургом и Челябинском. Коммунальщики заверили, что состав соляной смеси полностью безопасен для животных, разве что коровы будут испытвать сильную жажду. Сейчас дорожные службы ищут возможность вновь рассыпать соль для профилактики ДТП, но есть вероятность, что бурёнки вновь наведаются на «угощение».

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Ранее сообщалось, что правительство включило в особый перечень строящуюся железную дорогу, которая свяжет угольные месторождения Красноярского края и Якутии с портами Хабаровского края. Объект будет сдан раньше срока.

Татьяна Миссуми
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