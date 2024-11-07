На Украине возбудили уголовное дело по факту насилия над детьми из спецшколы

В Тернопольской области на Украине завели уголовное дело по факту насильственных действий в отношении воспитанников специальной школы. Внутри организации была обнаружена масса нарушений, сообщили в офисе Генерального прокурора. Кто осуществлял насилие — не уточняется.

«По результатам мониторингового визита Представительницы Уполномоченного по правам ребёнка в одну из специальных школ в Тернопольской области выявлены факты нарушения прав детей, в частности совершение насильственных действий в отношении воспитанников специального учебного заведения», — говорится в сообщении.

Причастных лиц будут судить по ст. 137, ст. 151, ст. 153, ст. 364 УК Украины (ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних, незаконное помещение здорового человека в психиатрическое учреждение, сексуальное насилие, злоупотребление служебным положением).