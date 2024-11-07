Доходы Галкина* и других релокантов в России требуют отправлять бойцам СВО

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов предложил изымать полученные в стране доходы у релокантов и направлять их на нужды СВО. Депутат уточнил, что такие меры стоит применять против людей, чья антигосударственная деятельность была подтверждена и чьи дополнительные доходы связаны с авторскими правами.

«[Следует] перечислять эти доходы на специальные счета в Промсвязьбанке. Зачислять все поступления и заморозить их до той поры, пока товарищ не вернётся в Россию и не объяснится. Вот, собственно говоря, мой вариант решения этого вопроса», — поделился Наумов с «Газетой.ru».

Парламентарий призывает использовать доходы с этих счетов в интересах специальной военной операции: направлять бойцам СВО на обмундирование и другие нужды. По его оценке, нужны тщательные проверки — в том числе, на предмет дипфейков. Также необходимо создать комитет, который возьмёт все эти задачи на себя и найдёт оптимальное решение, высказался Наумов.

«Считаю, что не надо сохранять релокантам, негативно высказывающимся о России, как, например, Максим Галкин*, ни одного источника дохода в текущей ситуации на территории РФ», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что в Госдуме работают над законопроектом, который предусматривает запрет для иностранных агентов на получение выплат по авторским и смежным правам. Речь в сообщении идёт о произведениях литературы и искусства, исполнениях и фонограммах, сообщениях в радио- и телеэфирах, изобретениях и товарных знаках. Любые зачисления от творческой деятельности предлагают перечислять на специальные счета в рублях, открытие которого станет для иноагента обязательным.