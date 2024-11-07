Слиты файлы ФСБ о визитах киевских чиновников в Россию, рекордсмен – приспешник Зеленского

Украинские топ-чиновники регулярно посещали Россию после 2014 года. Судя по документам пограничной службы ФСБ РФ, опубликованным телеграм-каналом «Политика Страны», экс-замглавы Офиса Зеленского Андрей Смирнов, подозреваемый НАБУ в незаконном обогащении, 22 раза ездил в РФ, бывший замминистр инфраструктуры Незалежной Юрий Васьков — 19 раз, экс-генпрокурор Андрей Костин — 11 раз, а министр цифровой трансформации Михаил Федоров — 12 раз. Правда, в пресс-службе Минцифры опровергли информацию касательно последнего.

«У всех чиновников последние визиты датированы 2019 годом, когда по итогам выборов они и получили должности», — поделились в телеграм-канале «Политика страны».







