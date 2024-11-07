Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 ноября, 14:25

Слиты файлы ФСБ о визитах киевских чиновников в Россию, рекордсмен – приспешник Зеленского

«Страна.ua»: Украинские топ-чиновники после 2014 года регулярно посещали Россию

Андрей Смирнов. Фото © Пресс-служба Президента Украины

Андрей Смирнов. Фото © Пресс-служба Президента Украины

Украинские топ-чиновники регулярно посещали Россию после 2014 года. Судя по документам пограничной службы ФСБ РФ, опубликованным телеграм-каналом «Политика Страны», экс-замглавы Офиса Зеленского Андрей Смирнов, подозреваемый НАБУ в незаконном обогащении, 22 раза ездил в РФ, бывший замминистр инфраструктуры Незалежной Юрий Васьков — 19 раз, экс-генпрокурор Андрей Костин — 11 раз, а министр цифровой трансформации Михаил Федоров — 12 раз. Правда, в пресс-службе Минцифры опровергли информацию касательно последнего.

«У всех чиновников последние визиты датированы 2019 годом, когда по итогам выборов они и получили должности», — поделились в телеграм-канале «Политика страны».

  • Фото © «Страна.ua»
    Фото © «Страна.ua»
  • Фото © «Страна.ua»
    Фото © «Страна.ua»
  • Фото © «Страна.ua»
    Фото © «Страна.ua»
  • Фото © «Страна.ua»
    Фото © «Страна.ua»

Фото © «Страна.ua»

1 / 4

А ранее Life.ru рассказал, как живёт экс-президент Украины Леонид Кучма, требующий репараций от России. Он имеет репутацию самого коррумпированного украинского президента за всю новейшую историю государства, которого, кроме всего прочего, в мире считают причастным к ряду громких смертей общественных и политических деятелей Незалежной.

«Такой страны больше не будет»: Военный эксперт отмерил срок для истощённой боями Украины
«Такой страны больше не будет»: Военный эксперт отмерил срок для истощённой боями Украины
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar