В России хотят ограничить бюджетные траты на выступления артистов

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков внесёт на рассмотрение законопроект об уменьшении гонорара артистов до 1 млн рублей из государственного бюджета. Об этом говорится в соответствующем документе, который есть в распоряжении РИА «Новости».

«Законопроектом предлагается ввести фактический запрет на закупку концертов, музыкальных выступлений и корпоративных мероприятий на сумму более 1 миллиона рублей из государственных и муниципальных бюджетов. Сэкономленные средства необходимо направить на финансирование здравоохранения и образования», — говорится в тексте документа.

Певец и композитор Юрий Лоза считает, что такое предложение является оправданным. Он отметил, что государственное регулирование необходимо во всех сферах, и интересы страны должны быть приоритетнее личных амбиций отдельных граждан.

«Государственное регулирование должно быть во всех отраслях, интересы государства всегда ставились выше интересов отдельного человека. Государственное регулирование — это нормально. Регулируется всё: размеры пенсий, размеры подоходного налога. Так же и здесь, если платится из государственного бюджета», — пояснил Лоза в разговоре с NEWS.ru.

Продюсер Иосиф Пригожин не согласен с этой точкой зрения и считает, что такая идея изначально неудачна. Он пояснил, что артисты не получают весь гонорар сами, а распределяют его между теми, кто помогает им в организации шоу — аккомпанирующими музыкантами, танцорами и другими специалистами. Кроме того, продюсер отметил, что музыканты несут значительные расходы на инструменты, костюмы и звукозаписывающее оборудование, а также налоги.

«Вот, допустим, возьмем Филиппа Киркорова. У него 77 человек в коллективе. Как вы себе представляете — уложить, допустим, в один миллион расходы этого коллектива? У него расходы под два миллиона. То есть он ещё что, должен доплатить за это?» — заявил муж певицы Валерии 360.ru.