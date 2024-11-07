Россельхознадзор взял на контроль двух производителей мяса из-за сальмонеллы
Мясная продукция ООО «Белгранкорм» и ЗАО «Стародворские колбасы» взята на усиленный лабораторный контроль, в первой обнаружена сальмонелла, во второй — микробная трансглутаминаза. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
«Для предотвращения поставок на внешние рынки не отвечающей требованиям законодательства продукции Россельхознадзор ввёл режим усиленного лабораторного контроля в отношении ООО «Белгранкорм» (Белгородская область) в связи с выявлением сальмонеллы в полуфабрикате из мяса птицы, а также в отношении ЗАО «Стародворские колбасы» (Владимирская область), в сосисках которого обнаружена микробная трансглутаминаза», — указано в публикации ведомства.
Сальмонеллу нашли в пробах продукции белгородской организации, взятых в одном из детских садов Подмосковья, а трансглутаминазу нашли в мясе владимирского производителя, которое продавалось в Пензенской области. В Россельхознадзоре напомнили, что российские технические регламенты не допускают присутствия этих бактерий и ферментов даже в самых малых количествах. Информацию о фактах обнаружения передали Роспотребнадзору.
Ранее врач-гастроэнтеролог объяснила Life.ru, как могут навредить пирожные, которые изготовили на фабриках, пренебрегающих санитарными нормами. Речь идёт о гигиене, о которой, увы, иногда «забывают» на пищевых предприятиях и готовят на грязных столах, не носят перчатки, не убираются, некачественно моют посуду, а также смотря на медкнижки сотрудников одним глазом сквозь пальцы. Так еда и заражается бактериями и вирусами, которые при попадании в организм человека могут почти никак себя не проявить, или вызвать серьёзные и трудноизлечимые проблемы со здоровьем, а то и привести к летальному исходу.
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