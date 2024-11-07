Россельхознадзор взял на контроль двух производителей мяса из-за сальмонеллы

Мясная продукция ООО «Белгранкорм» и ЗАО «Стародворские колбасы» взята на усиленный лабораторный контроль, в первой обнаружена сальмонелла, во второй — микробная трансглутаминаза. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

«Для предотвращения поставок на внешние рынки не отвечающей требованиям законодательства продукции Россельхознадзор ввёл режим усиленного лабораторного контроля в отношении ООО «Белгранкорм» (Белгородская область) в связи с выявлением сальмонеллы в полуфабрикате из мяса птицы, а также в отношении ЗАО «Стародворские колбасы» (Владимирская область), в сосисках которого обнаружена микробная трансглутаминаза», — указано в публикации ведомства.

Сальмонеллу нашли в пробах продукции белгородской организации, взятых в одном из детских садов Подмосковья, а трансглутаминазу нашли в мясе владимирского производителя, которое продавалось в Пензенской области. В Россельхознадзоре напомнили, что российские технические регламенты не допускают присутствия этих бактерий и ферментов даже в самых малых количествах. Информацию о фактах обнаружения передали Роспотребнадзору.