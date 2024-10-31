Листерии, кампилобактер, E.coli: Что может содержаться в пирожных с «антисанитарных» фабрик

После инцидентов с изъятием из магазинов некачественных пирожных и десертов гастроэнтеролог, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала Life.ru, чем опасны кондитерские изделия, произведённые на фабриках, не соблюдающих гигиенические нормы.

По её словам, готовая еда и десерты из магазинов могут быть опасны, если на пищевом производстве игнорируют элементарные нормы: готовят на грязных столах, работают без перчаток, редко делают уборку, плохо моют посуду и не следят за медицинскими книжками персонала. Чаще всего пищевое отравление провоцируют бактерии и вирусы, которыми заражены продукты.

Это может быть всем известная кишечная палочка E.coli. Существует много её штаммов, со многими из них наш иммунитет справляется самостоятельно — человек даже не замечает этого. Но некоторые штаммы могут оказаться смертельными: попадая в организм, бактерия начинает активно размножаться и выделяет при этом токсины. Они провоцируют тошноту, рвоту, боль в животе и диарею. Чаще всего бактерию обнаруживают в сыром мясе и молоке. Но если на производстве не соблюдают правила хранения, происходит перекрёстное заражение — патоген попадает на рабочие поверхности, руки и одежду персонала, на другие продукты. Екатерина Кашух Гастроэнтеролог, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест»

Кроме того, крайне опасны для человека норовирус и бактерии кампилобактер, сальмонелла. Всё это — частые обитатели пищевых производств, на которых не соблюдают правила гигиены. Некоторые из бактерий устойчивы ко многим известным антибиотикам, то есть тяжело поддаются лечению.

На предприятиях по производству продуктов питания встречается также листерия, предупреждает Кашух. Исследования показывают, что эта бактерия крайне вынослива и может сохраняться на поверхностях в течение нескольких лет. Самые благоприятные для неё места — грязные рабочие поверхности, раковины, губки и тряпки для мытья посуды, холодильники и ящики для хранения овощей и фруктов.

Заражение бактерией вызывает листериоз — пищевую инфекцию, которая особенно опасна для детей, пожилых и всех людей с ослабленным иммунитетом. Во время беременности недуг может спровоцировать внутриутробную смерть плода и преждевременные роды.

Кроме пищевых инфекций, еда с грязной кухни может привести к обострению аллергии. На продуктах и поверхностях, которые плохо обрабатывают, размножаются грибы и плесень. У людей с чувствительным иммунитетом эти вещества вызывают аллергическую реакцию — приводят к одышке и сильному отёку.