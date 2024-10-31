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31 октября, 12:06

Листерии, кампилобактер, E.coli: Что может содержаться в пирожных с «антисанитарных» фабрик

Врач Кашух: Листерия и сальмонелла могут попасть в пирожные при производстве

Чаще всего пищевое отравление провоцируют бактерии и вирусы, которыми заражены продукты. Обложка © freepik.com

Чаще всего пищевое отравление провоцируют бактерии и вирусы, которыми заражены продукты. Обложка © freepik.com

После инцидентов с изъятием из магазинов некачественных пирожных и десертов гастроэнтеролог, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала Life.ru, чем опасны кондитерские изделия, произведённые на фабриках, не соблюдающих гигиенические нормы.

По её словам, готовая еда и десерты из магазинов могут быть опасны, если на пищевом производстве игнорируют элементарные нормы: готовят на грязных столах, работают без перчаток, редко делают уборку, плохо моют посуду и не следят за медицинскими книжками персонала. Чаще всего пищевое отравление провоцируют бактерии и вирусы, которыми заражены продукты.

Это может быть всем известная кишечная палочка E.coli. Существует много её штаммов, со многими из них наш иммунитет справляется самостоятельно — человек даже не замечает этого. Но некоторые штаммы могут оказаться смертельными: попадая в организм, бактерия начинает активно размножаться и выделяет при этом токсины. Они провоцируют тошноту, рвоту, боль в животе и диарею. Чаще всего бактерию обнаруживают в сыром мясе и молоке. Но если на производстве не соблюдают правила хранения, происходит перекрёстное заражение — патоген попадает на рабочие поверхности, руки и одежду персонала, на другие продукты.

Екатерина Кашух

Гастроэнтеролог, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест»

Это может быть всем известная кишечная палочка E.coli. Существует много её штаммов, со многими из них наш иммунитет справляется самостоятельно — человек даже не замечает этого. Но некоторые штаммы могут оказаться смертельными: попадая в организм, бактерия начинает активно размножаться и выделяет при этом токсины. Они провоцируют тошноту, рвоту, боль в животе и диарею. Чаще всего бактерию обнаруживают в сыром мясе и молоке. Но если на производстве не соблюдают правила хранения, происходит перекрёстное заражение — патоген попадает на рабочие поверхности, руки и одежду персонала, на другие продукты.
Это может быть всем известная кишечная палочка E.coli. Существует много её штаммов, со многими из них наш иммунитет справляется самостоятельно — человек даже не замечает этого. Но некоторые штаммы могут оказаться смертельными: попадая в организм, бактерия начинает активно размножаться и выделяет при этом токсины. Они провоцируют тошноту, рвоту, боль в животе и диарею. Чаще всего бактерию обнаруживают в сыром мясе и молоке. Но если на производстве не соблюдают правила хранения, происходит перекрёстное заражение — патоген попадает на рабочие поверхности, руки и одежду персонала, на другие продукты.

Кроме того, крайне опасны для человека норовирус и бактерии кампилобактер, сальмонелла. Всё это — частые обитатели пищевых производств, на которых не соблюдают правила гигиены. Некоторые из бактерий устойчивы ко многим известным антибиотикам, то есть тяжело поддаются лечению.

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На предприятиях по производству продуктов питания встречается также листерия, предупреждает Кашух. Исследования показывают, что эта бактерия крайне вынослива и может сохраняться на поверхностях в течение нескольких лет. Самые благоприятные для неё места — грязные рабочие поверхности, раковины, губки и тряпки для мытья посуды, холодильники и ящики для хранения овощей и фруктов.

Заражение бактерией вызывает листериоз — пищевую инфекцию, которая особенно опасна для детей, пожилых и всех людей с ослабленным иммунитетом. Во время беременности недуг может спровоцировать внутриутробную смерть плода и преждевременные роды.

Кроме пищевых инфекций, еда с грязной кухни может привести к обострению аллергии. На продуктах и поверхностях, которые плохо обрабатывают, размножаются грибы и плесень. У людей с чувствительным иммунитетом эти вещества вызывают аллергическую реакцию — приводят к одышке и сильному отёку.

Внешне и по вкусу заражённая еда может ничем не отличаться от безопасной. Бактерии и вирусы очень редко меняют вид и вкусовые качества продуктов. К сожалению, о том, что еда была испорчена, в большинстве случаев люди узнают только тогда, когда у них появляются симптомы отравления — головная боль, тошнота, рвота, высокая температура, боль в животе и диарее. При их возникновении лучше сразу обратиться к врачу.

Екатерина Кашух

Гастроэнтеролог, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест»

Внешне и по вкусу заражённая еда может ничем не отличаться от безопасной. Бактерии и вирусы очень редко меняют вид и вкусовые качества продуктов. К сожалению, о том, что еда была испорчена, в большинстве случаев люди узнают только тогда, когда у них появляются симптомы отравления — головная боль, тошнота, рвота, высокая температура, боль в животе и диарее. При их возникновении лучше сразу обратиться к врачу.
Внешне и по вкусу заражённая еда может ничем не отличаться от безопасной. Бактерии и вирусы очень редко меняют вид и вкусовые качества продуктов. К сожалению, о том, что еда была испорчена, в большинстве случаев люди узнают только тогда, когда у них появляются симптомы отравления — головная боль, тошнота, рвота, высокая температура, боль в животе и диарее. При их возникновении лучше сразу обратиться к врачу.
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Напомним, X5 и «ВкусВилл» изъяли из продажи продукцию «Можайского кондитерского дома» (МКД) после появления в Сети кадров из цеха, сотрудники которого жаловались на антисанитарные условия труда. Руководство предприятия назвало информацию фейковой, однако прокуратура всё равно пришла туда с проверкой. А ранее несколько сотен россиян пожаловались на зефир, который вызывал боль в животе, тошноту и понос. В связи с многочисленными сообщениями Роспотребнадзор решил закрыть фабрику, которая изготавливала злополучный десерт.

Андрей Горяничев
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