Не только зефир: Врач назвала сладости – лидеры по отравлению мальтитом Врач Кашух: Помимо зефира, мальтит часто добавляют в «диетические» сладости 16 октября, 11:29 С осторожностью и не превышая норму нужно употреблять даже десерты с заменителями сахара. Обложка © freepik.com / kamranaydinov

Многих россиян напугали новости о массовом отравлении зефиром из магазинов. Эксперты не исключают, что причиной недомогания покупателей стал мальтит, который есть в составе этой сладости. Это сахарозаменитель, который выигрывает у сахара по калорийности и гликемическому индексу и поэтому часто используется в диетической продукции. Также мальтит широко применяется людьми с некоторыми хроническими заболеваниями, в том числе сахарным диабетом. В каких ещё сладостях он содержится, Life.ru рассказала кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Добавка считается безопасной и разрешена к использованию в пищу во многих странах мира. Однако у людей с чувствительным ЖКТ она может вызывать дискомфорт, а при превышении дозировки (если съесть более 20–30 граммов за один приём) — оказывать слабительный эффект. Екатерина Кашух Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог

Это объясняется тем, что в тонком кишечнике мальтит впитывается медленно и большая его часть переваривается в толстом кишечнике, где подвергается ферментации бактериями. Этот процесс сопровождается выработкой газов и может приводить к таким симптомам, как вздутие живота, газообразование, тошнота и диарея.

Помимо зефира, мальтит и другие полиолы (сахарные спирты, имеющие похожие свойства) часто добавляются в «диетические» сладости: низкокалорийные пряники и печенье, шоколад и конфеты, протеиновые батончики. Если употреблять их в больших количествах, можно получить те же побочные эффекты, что и от зефира, предупреждает врач.

Кашух рекомендует с осторожностью и не превышая норму употреблять даже десерты с заменителями сахара, особенно если есть предрасположенность к кишечным расстройствам.

Авторы Андрей Горяничев