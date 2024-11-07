«Если не я, то кто?!» Певец Данко стал добровольцем отряда «Барс» и встал на защиту Крыма
Певец Данко вступил в добровольческое подразделение «Барс-Крым»
Певец Александр Фадеев. Фото © Telegram / «Янина ПаVленко | Ялта»
Певец Александр Фадеев, известный под псевдонимом Данко, вступил в добровольческое подразделение «Барс-Крым». Об этом в своём телеграм-канале сообщила глава Ялты Янина Павленко и опубликовала видео со звёздным бойцом.
Певец Александр Фадеев вступил в добровольческое подразделение. Видео © Telegram / «Янина ПаVленко | Ялта»
Павленко также напомнила, что артист переехал в Ялту шесть лет назад, а 7 ноября 2024 года вступил в отряд «Барс Крым», цель которого — исключить возможность проникновения на полуостров диверсантов. Сам Данко объяснил, что живёт в республике с семьёй и считает своим долгом защищать родной дом.
«Здесь живут мои дети и жена, моя семья. Если не я, то кто будет защищать свою семью? В случае беды мы должны защищать свой дом, отступать нам некуда», — объяснил доброволец.
Ранее аналогичный контракт подписала руководитель администрации крымского города Ялты Янина Павленко, получив позывной «Мать». Также в ряды добровольческого отряда вступили Константин Валентинович Шимановский, депутаты горсовета и сотрудники администрации.