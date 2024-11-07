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Регион
7 ноября, 14:36

«‎Если не я, то кто?!» Певец Данко стал добровольцем отряда «‎Барс» и встал на защиту Крыма

Певец Данко вступил в добровольческое подразделение «Барс-Крым»

Певец Александр Фадеев. Фото © Telegram / «Янина ПаVленко | Ялта»

Певец Александр Фадеев. Фото © Telegram / «Янина ПаVленко | Ялта»

Певец Александр Фадеев, известный под псевдонимом Данко, вступил в добровольческое подразделение «Барс-Крым». Об этом в своём телеграм-канале сообщила глава Ялты Янина Павленко и опубликовала видео со звёздным бойцом.

Певец Александр Фадеев вступил в добровольческое подразделение. Видео © Telegram / «Янина ПаVленко | Ялта»

Павленко также напомнила, что артист переехал в Ялту шесть лет назад, а 7 ноября 2024 года вступил в отряд «Барс Крым», цель которого — исключить возможность проникновения на полуостров диверсантов. Сам Данко объяснил, что живёт в республике с семьёй и считает своим долгом защищать родной дом.

«Здесь живут мои дети и жена, моя семья. Если не я, то кто будет защищать свою семью? В случае беды мы должны защищать свой дом, отступать нам некуда», — объяснил доброволец.

Ранее аналогичный контракт подписала руководитель администрации крымского города Ялты Янина Павленко, получив позывной «Мать». Также в ряды добровольческого отряда вступили Константин Валентинович Шимановский, депутаты горсовета и сотрудники администрации.

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Алена Пенчугина
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