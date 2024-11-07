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7 ноября, 15:06

Трёх мужчин нашли мёртвыми в машине в Ленобласти

В посёлке Щеглово Ленинградской области следователи устанавливают обстоятельства гибели троих мужчин. Трупы нашли 7 ноября в автомобиле находящемся в гараже, признаков насильственной смерти обнаружено не было. Вероятно, мужчины отравились угарным газом.

Погибли трое мужчин. Видео © Telegram / «Следком47»

«Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и медицинского судебного исследования», — уверили в Следкоме.

Тела в машине обнаружила супруга одного из погибших. Женщина не смогла дозвониться до мужа и решила поискать его в гараже. Известно, что автомобиль был заперт изнутри. Один из мужчин был 1994 года рождения, остальные — 2003-го.

Ранее Life.ru рассказал, что помогло выжить бойцу «Северу», пролежавшему на дне бассейна 4 минуты. Боксер Александр Северин выжил благодаря своевременной помощи — он был в 30 секундах от смерти. Если бы спасатели пришли позже, спортсмен не смог бы выкарабкаться.

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Telegram / «Следком47»

Алена Пенчугина
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