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Регион
7 ноября, 15:46

«Всего одна пятёрка!»: В российском регионе проверили грамотность чиновников

Губернатор Филимонов: На Вологодчине 43 чиновника не сдали экзамен по русскому

В Вологодской области чиновников проверили на знание правил русского языка. Грамотными оказались только 100 человек из 143, остальные написали диктант на «двойку». При этом только один человек справился с задачей без ошибок и получил «пять». Об этом сообщил губернатор области Георгий Филимонов.

«Провели диктант по русскому языку для сотрудников ЦИОГВ [центральные исполнительные органы государственной власти]. Из 143 участников 43 не сдали. Всего одна «пятёрка». Поручил разработать предложения по повышению грамотности госслужащих», написал он в телеграм-канале.

59 человек из 143 получили «тройки», продолжил губернатор и пожаловался на низкий уровень грамотности у представителей власти. Позже на заседании Филимонов рассказал о допущенных ошибках и сказал, что за гранью разумного оказалась работа одного из госслужащих, где было написано «присмотретЦа».

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Ранее новый полномочный представитель президента России в УрФО Артём Жога предложил распространить проект «Доброслужащий», действующий в Ханты-Мансийском автономном округе, на все уральские регионы. В рамках этого проекта чиновники во время ежегодного двухнедельного отпуска оказывают помощь жителям Донбасса и работают в военных госпиталях.

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freepik

Татьяна Миссуми
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