«Всего одна пятёрка!»: В российском регионе проверили грамотность чиновников

В Вологодской области чиновников проверили на знание правил русского языка. Грамотными оказались только 100 человек из 143, остальные написали диктант на «двойку». При этом только один человек справился с задачей без ошибок и получил «пять». Об этом сообщил губернатор области Георгий Филимонов.

«Провели диктант по русскому языку для сотрудников ЦИОГВ [центральные исполнительные органы государственной власти]. Из 143 участников 43 не сдали. Всего одна «пятёрка». Поручил разработать предложения по повышению грамотности госслужащих», — написал он в телеграм-канале.

59 человек из 143 получили «тройки», продолжил губернатор и пожаловался на низкий уровень грамотности у представителей власти. Позже на заседании Филимонов рассказал о допущенных ошибках и сказал, что за гранью разумного оказалась работа одного из госслужащих, где было написано «присмотретЦа».