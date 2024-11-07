Российским туристам, застрявшим в японском порту, компенсируют обратные билеты
Сотням оссийских туристов, которые застряли в Японии из-за поломки круизного лайнера «Спектр морей» (Spectrum of the Seas), полностью компенсируют обратные билеты. Об этом рассказал коммерческий директор туристического агентства Cruclab Михаил Алексеев.
Он подчеркнул, что компания пыталась организовать высадку туристов, чтобы они могли покинуть Японию через токийский аэропорт и вернуться в Шанхай, успев на свои обратные рейсы в Россию. Однако переговоры оказались безрезультатными.
«Мы ещё пытаемся, но, судя по всему, этот вариант не пройдёт», — отметил Алексеев в беседе с «Москвой 24».
Он отметил, что в этой связи агентство совместно с туристической компанией решило возместить клиентам убытки. Также Cruclab готов покрыть расходы на проживание в гостинице на 1-2 дня в Шанхае, если это потребуется.
Ранее Life.ru рассказывал, что около 600 российских туристов застряли на круизном лайнере «Спектр морей» в японском порту. Как рассказали пассажиры, на борту много детей, люди пытаются покинуть порт, но им не отдают паспорта. По последним данным, судно отремонтировано и должно отправиться в рейс 8 ноября, однако прибытие обратно состоится только 11 ноября. Из-за этого многие туристы из РФ не успевают на запланированные рейсы 10 ноября.