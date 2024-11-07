Российским туристам, застрявшим в японском порту, компенсируют обратные билеты

Сотням оссийских туристов, которые застряли в Японии из-за поломки круизного лайнера «Спектр морей» (Spectrum of the Seas), полностью компенсируют обратные билеты. Об этом рассказал коммерческий директор туристического агентства Cruclab Михаил Алексеев.

Он подчеркнул, что компания пыталась организовать высадку туристов, чтобы они могли покинуть Японию через токийский аэропорт и вернуться в Шанхай, успев на свои обратные рейсы в Россию. Однако переговоры оказались безрезультатными.

«Мы ещё пытаемся, но, судя по всему, этот вариант не пройдёт», — отметил Алексеев в беседе с «Москвой 24».