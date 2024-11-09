День СОБРа, День антиядерных акций, Зарок на Параскеву. Праздники и приметы 9 ноября Государственных праздников в России 9 ноября нет. Поздравляем собровцев, отмечаем одну из самых скорбных дат в истории, удивляемся мировым рекордам и достижениям, приносим обеты, которые никогда не нарушим. 8 ноября, 21:02 9 ноября российские силовики празднуют день СОБРа. Обложка © ТАСС / Сергей Коньков

Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма

Дата в 2024 году: 9 ноября, суббота.

9 ноября, суббота. Международная памятная дата.

Учреждена: в 2011 году по инициативе Международной сети против расизма UNITED.

Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма (International Day Against Fascism and Antisemitism) отмечается ежегодно 9 ноября. В 2024 году Россия принимает участие в этом событии в 14-й раз. Дата была установлена по инициативе Европейской сети против национализма, расизма, фашизма и в поддержку мигрантов и беженцев (UNITED), объединяющей более 560 организаций из 46 стран.

В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года Германия и Австрия стали свидетелями массового еврейского погрома, который вошёл в историю как Хрустальная ночь, или Ночь разбитых витрин. Это трагическое событие стало первым случаем массового физического насилия Третьего рейха против еврейского населения. Тогда нацистами было убито более 90 человек, а около 30 тысяч евреев было арестовано и депортировано в концентрационные лагеря. Сотни синагог сожгли, а тысячи витрин магазинов, принадлежавших евреям, были разбиты, что и дало название этому погрому.

События «Хрустальной ночи» 1938 года положили начало одному из самых трагических явлений в истории — холокосту, в результате которого погибло около шести миллионов евреев. Многие историки считают, что отсутствие реакции на этот погром как внутри Германии, так и в других странах Европы послужило сигналом для фашистов к началу массового уничтожения еврейского населения на континенте.

Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма отмечается ежегодно 9 ноября. Фото © ТАСС / Владимир Юдин

Сегодняшняя общественная дискуссия всё чаще возвращается к теме антисемитизма, которая тесно переплетается с проблемами ксенофобии и исламофобии. Холокост представляет собой не только трагедию одного народа, но и служит предостережением о том, к каким страшным последствиям может привести политика, основанная на поиске жертв и идеологии расового или национального превосходства. Ещё раз обратить внимание на эти проблемы призван Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма.

Международный день антиядерных акций

Дата в 2024 году: 9 ноября, суббота.

9 ноября, суббота. Международная дата.

9 ноября в мире проходит Международный день антиядерных акций. Его девиз: «Мы выбираем будущее без радиации!». В эту дату активисты-экологи и другие неравнодушные граждане ещё раз обращаются к проблемам ядерной безопасности. Одно из основных направлений — протесты против захоронения ядерных отходов на территории страны. А после взрыва на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года внимание активистов распространилось и на «мирный атом». Это и атомные электростанции, и корабли с ядерными реакторами, и различные промышленные и научные структуры.

Предотвращению подобных событий и более широким вопросам ядерной безопасности посвящён Международный день антиядерных акций 9 ноября. Фото © ТАСС / ЕРА / JEON HEON-KYUN

О серьёзности проблемы говорит список катастроф, связанных с атомными объектами: авария на японской АЭС «Фукусима-1» 11 марта 2011 года, вторая по масштабности после Чернобыля;

катастрофа на атомной электростанции Три-Майл-Айленд 28 марта 1979 г., которая по сей день считается самой тяжёлой в Соединённых Штатах;

запуск реактора на ядерной подлодке на предприятии «Красное Сормово» 18 января 1970 г.;

крупная радиационная катастрофа в Уиндскейле 10 октября 1957 г. на одном из реакторов атомного комплекса «Селлафилд» в Англии.

Предотвращению подобных событий и более широким вопросам ядерной безопасности посвящён Международный день антиядерных акций.

День отрядов милиции специального назначения

Дата в 2024 году: 9 ноября, суббота.

9 ноября, суббота. Другие названия: День ОМСН, День СОБРа, День полицейского спецназа.

День ОМСН, День СОБРа, День полицейского спецназа. Учреждён: приказом № 85 МВД России от 11.02.2004.

приказом № 85 МВД России от 11.02.2004. Значение: приурочен к созданию первого отряда милиции специального назначения в СССР 9.11.1978.

День отрядов милиции специального назначения (ОМСН) отмечается в РФ ежегодно 9 ноября. Праздник берёт начало 11 февраля 2004 года, когда временно исполняющий обязанности министра внутренних дел РФ Рашид Нургалиев издал приказ № 85 «Об объявлении Дня отрядов милиции специального назначения системы МВД России». Дата связана с созданием в СССР 9 ноября 1978 года первого отряда милиции специального назначения.

День отрядов милиции специального назначения отмечается в РФ ежегодно 9 ноября. Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Служащие СОБРа призваны проводить задержание, обезвреживание подозреваемых, предотвращать правонарушения. Формирования действуют против вооружённых лиц, поэтому их бойцы должны обладать отличной физической подготовкой, в совершенстве владеть боевыми средствами. Все сотрудники СОБРа имеют звание не ниже младшего лейтенанта полиции. Их не привлекают к охране общественного порядка в условиях чрезвычайных ситуаций и массовых беспорядков.

Всемирный день Книги рекордов Гиннесса

Дата в 2024 году: 9 ноября, суббота.

9 ноября, суббота. Международный праздник.

Впервые Всемирный день Книги рекордов Гиннесса состоялся в 2005 году. Праздник прошёл в честь 50-летия со дня выхода первого выпуска всемирно известного справочного издания. Сегодня Книга рекордов Гиннесса выходит тиражом 134 миллиона экземпляров и издаётся на 27 языках в большинстве стран мира. Такими огромными тиражами печатаются только Библия, Коран и цитаты Мао Цзэдуна.

Между прочим, Артур Гиннесс (1725–1803) не был учёным или писателем, собиравшим любопытные сведения обо всём на свете. А был он известным ирландским… пивоваром. Компания под названием Arthur Guinness Son & Co стала одной из процветающих в пивоваренном бизнесе. Однако к знаменитому изданию Артур Гиннесс отношения не имеет.

Исполнительный директор пивоварен Гиннесса сэр Хью Бивер. Фото © Wikipedia / Walter Stoneman

А началось всё в 1951 году, когда исполнительный директор пивоварен Гиннесса сэр Хью Бивер на охоте заспорил с приятелями, является ли золотистая ржанка самой быстрой птицей Европы. К своему удивлению, Хью не смог найти отчёта ни в одной книге. И тогда ему в голову пришла идея издавать справочник, который помог бы разрешать споры, частенько возникавшие между посетителями пивных. Издавать книгу от имени компании «Гиннесс» он решил по чисто коммерческим соображениям. Привлёк братьев-близнецов Норриса и Росса Макуиртеров, владевших информационным агентством в Лондоне. Те в течение целого года напряжённо выискивали самых быстрых и самых медленных, самых тяжёлых и самых лёгких, самых длинных и самых коротких… В результате свет увидел справочник из 198 страниц. Он пользовался такой популярностью, что было принято решение переиздавать его ежегодно в октябре, перед Рождеством. Для каждого выпуска собирались новые рекорды.

После невероятного успеха первого издания Книгу рекордов Гиннесса напечатали в США, а спустя какое-то время она завоевала весь мир. На русском языке издание было выпущено в 1989 году. С этого же года в нашей стране стала издаваться Книга рекордов России.

Зарок на Параскеву

Дата в 2024 году: 9 ноября, суббота.

9 ноября, суббота. Другие названия: Обеты.

Обеты. Значение: Канун дня великомученицы Параскевы, наречённой Пятницей.

Народно-христианский праздник Зарок на Параскеву отмечается 9 ноября (27 октября по старому стилю). В православной традиции это канун дня великомученицы Параскевы, наречённой Пятницей.

Праздник Зарок на Параскеву отмечается 9 ноября. Фото © Wikipedia

В III веке в Малой Азии жила семья богатого сенатора, которая не имела детей. Они молились Господу Богу, особенно почитая пятницу, и их молитвы были услышаны: в этот день у них родилась дочь Параскева.

После смерти родителей Параскева продолжала жить по христианским принципам, тратя своё богатство на помощь бедным. Она была красивой, но отвергала все ухаживания, посвящая себя Богу.

Во время Диоклетианских гонений Параскева не отреклась от веры и продолжала проповедовать. За это она была схвачена, подвергнута пыткам и в конечном итоге обезглавлена. Её вера и самоотверженность стали примером для многих христиан.

В народе этот день называли Зарок на Параскеву или Обеты, так как в эту дату обычно давали обещания о выполнении какой-либо работы либо заповеди. Считали так: чтобы отогнать беду от дома, надо дать зарок (клятвенное обещание не делать чего-нибудь). Исполнять зарок нужно обязательно в молчании. На следующий день надо сходить в церковь и помолиться святой Параскеве.

Приметы на 9 ноября

Если гусь заходит на лёд, значит, зима придёт ещё не скоро.

Если поутру на ветках деревьев серебрится иней — к морозу.

Утром стелется туман — не за горами оттепель.

Именины 9 ноября отмечают

Мужчины: Нестор, Марк, Валентин, Андрей.

Нестор, Марк, Валентин, Андрей. Женщины: Капитолина.

Авторы Андрей Соколов