Орбан на саммите в Брюсселе поздоровался со всеми, кроме премьера Британии

Премьер Венгрии Виктор Орбан не вышел встретить лидера Британского правительства Кира Стармера, который прибыл на саммит в Брюссель. С остальными политиками он поздоровался и пожал им руку.

Орман не стал здороваться со Страмером. Видео © X / inevitablewest

В списке тех, кого поприветствовал политик, в том числе, президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Орбан даже не побоялся «проклятья Зеленского», пожав руку и ему. При этом к Стармеру венгерский премьер даже не вышел.