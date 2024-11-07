Орбан на саммите в Брюсселе поздоровался со всеми, кроме премьера Британии
Премьер Венгрии Виктор Орбан не вышел встретить лидера Британского правительства Кира Стармера, который прибыл на саммит в Брюссель. С остальными политиками он поздоровался и пожал им руку.
Орман не стал здороваться со Страмером. Видео © X / inevitablewest
В списке тех, кого поприветствовал политик, в том числе, президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Орбан даже не побоялся «проклятья Зеленского», пожав руку и ему. При этом к Стармеру венгерский премьер даже не вышел.
Отношения у премьер-министра Венгрия с ЕС складываются не лучшим образом. Так, во время визита в Грузию его громко перебивали западные журналисты. Ранее Орбан заявлял, что лидеры ЕС хотят втянуть страны Европы в войну с Россией путём введения Украины в НАТО. За последние 70 лет, по словам венгерского премьера, мир никогда не был настолько близок к войне.
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