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Регион
7 ноября, 17:39

Приморские наркодиллеры собрали «урожай» из 106 кг марихуаны для гашишного масла, но были пойманы

В Приморье задержаны трое мужчин, у которых изъяли 106 кг марихуаны

В Приморье задежаны сборщики марихуаны. Обложка © Telegram / МВД Медиа

В Приморье задежаны сборщики марихуаны. Обложка © Telegram / МВД Медиа

В Приморском крае полиция задержала трёх мужчин, собравших «урожай» из 106 килограммов марихуаны, который затем планировалось пустить на производство гашишного масла. Об этом сообщает МВД.

В Приморье задежаны сборщики марихуаны. Фото © Telegram / МВД Медиа

В Приморье задежаны сборщики марихуаны. Фото © Telegram / МВД Медиа

«Фигуранты были задержаны сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю в окрестностях села Комиссарова, когда сообща собирали в мешки листья и цветки дикорастущей маньчжурской конопли. В общей сложности у мужчин изъято 106 кг марихуаны», — уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотического средства в особо крупном размере. Трое задержанных уже были ранее судимы, сейчас их отправили под арест. На допросе они признали свою вину и рассказали, что собирались заработать на продаже гишишного масла из растения-наркотика.

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Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге прямо в роддоме полиция взяла под охрану 29-летнюю роженицу из Нижнего Тагила. Дело в том, что при себе у девушки нашли два пакетика с наркотиками.

Татьяна Миссуми
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