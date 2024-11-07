Приморские наркодиллеры собрали «урожай» из 106 кг марихуаны для гашишного масла, но были пойманы

В Приморском крае полиция задержала трёх мужчин, собравших «урожай» из 106 килограммов марихуаны, который затем планировалось пустить на производство гашишного масла. Об этом сообщает МВД.

В Приморье задежаны сборщики марихуаны. Фото © Telegram / МВД Медиа

«Фигуранты были задержаны сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю в окрестностях села Комиссарова, когда сообща собирали в мешки листья и цветки дикорастущей маньчжурской конопли. В общей сложности у мужчин изъято 106 кг марихуаны», — уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотического средства в особо крупном размере. Трое задержанных уже были ранее судимы, сейчас их отправили под арест. На допросе они признали свою вину и рассказали, что собирались заработать на продаже гишишного масла из растения-наркотика.