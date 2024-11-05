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5 ноября, 08:55

Американец Вудлэнд частично признал вину по делу о покушении на сбыт наркотиков

Гражданин США Роберт Вудлэнд в суде. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Гражданин США Роберт Вудлэнд в суде. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Гражданин США Роберт Вудлэнд частично признал вину по делу о покушении на сбыт запрещённых веществ. Об этом сообщили в Мосгорсуде.

«Вину мой подзащитный признал частично», — указал адвокат американца во время рассмотрения жалобы на приговор.

В суде установили, что Вудлэнд в 2023 году стал участником организованной группы, которая занималась дистанционным незаконным сбытом запрещённых веществ. Американец получал координаты тайников-закладок, где хранились препараты, и перемещал их для дальнейшего сбыта. Однако полицейские задержали Вудлэнда при попытке спрятать наркотики в закладке.

Уточняется, что юристы Вудлэнда просили суд отменить приговор и отправить дело на новое рассмотрение в ином составе или же переквалифицировать действия гражданина США и смягчить срок наказания. В свою очередь сторона обвинения просила ужесточить приговор с 12,5 лет до 12 лет 8 месяцев. Суд оставил приговор без изменений.

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Напомним, что в январе 2024 года суд арестовал Роберта Вудлэнда по делу о незаконном обороте наркотиков. Тогда обвиняемого поместили под стражу на два месяца. При этом подробности дела не раскрывались. В июле американцу дали 12 лет и шесть месяцев исправительной колонии строгого режима.

Дарья Нарыкова
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