Американец Вудлэнд частично признал вину по делу о покушении на сбыт наркотиков

Гражданин США Роберт Вудлэнд частично признал вину по делу о покушении на сбыт запрещённых веществ. Об этом сообщили в Мосгорсуде.

«Вину мой подзащитный признал частично», — указал адвокат американца во время рассмотрения жалобы на приговор.

В суде установили, что Вудлэнд в 2023 году стал участником организованной группы, которая занималась дистанционным незаконным сбытом запрещённых веществ. Американец получал координаты тайников-закладок, где хранились препараты, и перемещал их для дальнейшего сбыта. Однако полицейские задержали Вудлэнда при попытке спрятать наркотики в закладке.