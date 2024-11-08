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8 ноября, 06:20

Экс-премьер Армении на Валдае рассказал Life.ru о будущем отношений с Россией

Экс-премьер Саргсян: Армения настроена на работу с Россией

Армения настроена сотрудничать с Россией, а вопрос членства страны в ОДКБ прояснится со временем. Об этом рассказал бывший глава армянского правительства Тигран Саргсян специальному корреспонденту Life.ru Александру Юнашеву на полях Валдайского форума.

Тигран Саргсян о будущем российско-армянских отношений. Видео © Life.ru / Павел Баранов

«Я думаю, что Армения настроена на сотрудничество с Россией. [Что касается сотрудничества с ОДКБ], поживём — увидим», — сказал он.

Бывший глава правительства добавил, что сейчас в армянском обществе существуют различные позиции. После Карабахской войны произошли тектонические изменения в позиции Армении по объективным и субъективным причинам. По его мнению, армянскому народу нужно время, чтобы принять для себя новые стратегические решения.

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Ранее в СВР РФ заявили о планах Штатов усилить политическое давление на Ереван, чтобы быстрее развернуть Армению в сторону Запада и настроить страну против России. Этот путь станет для республики «национальным самоубийством», говорится в заявлении службы.

Обложка ©

Life.ru / Павел Баранов

Александр Юнашев
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