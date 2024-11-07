Путин: В 90-е политики Запада относились к РФ как к «тупому инструменту»

В 90-е годы политики Запада не скрывали, что относятся к России лишь как к «тупому инструменту». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на валдайском форуме.

«Другая сторона [Запада] восприняла исторические события не как шанс переустроить мир на более справедливых началах, а как свой триумф, капитуляцию нашей страны перед Западом. Не буду называть имён, но в конце 90-х от одного из политических деятелей прозвучало: «Теперь мы будем относиться к России не как к поверженному противнику, а как к тупому инструменту в наших руках», — рассказал он.

Путин объяснил, что они неверно оценили Россию. По словам президента, западных деятелей подвела нехватка политической культуры, а также знания и понимания нашей страны.