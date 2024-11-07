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7 ноября, 17:19

Венгры унизили Зеленского на саммите в Будапеште

Выступление Зеленского на саммите в Будапеште вырезали из официального стрима

Выступление Владимира Зеленского в Будапеште не было показано в официальной стрим-трансляции саммита Европейского политического сообщества. Об этом сообщают украинские СМИ.

Нелегитимный президент выступал вторым — после премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и перед президентом Франции Эммануэлем Макроном. Выступления Орбана и Макрона транслировались в прямом эфире и были доступны онлайн, а вот Зеленского вырезали из трансляции.

На вопрос о причинах такого решения представитель венгерских организаторов заявил, что «выступление Зеленского не было публичным». Однако украинская сторона опровергла это утверждение, подчеркнув, что Украина не просила о запрете на трансляцию.

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Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский впервые с начала специальной операции посетил Венгрию. Нелегитимный глава киевского режима примет участие в саммите Европейского политического сообщества, который пройдёт в Будапеште.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Марина Фещенко
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