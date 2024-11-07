Венгры унизили Зеленского на саммите в Будапеште

Выступление Владимира Зеленского в Будапеште не было показано в официальной стрим-трансляции саммита Европейского политического сообщества. Об этом сообщают украинские СМИ.

Нелегитимный президент выступал вторым — после премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и перед президентом Франции Эммануэлем Макроном. Выступления Орбана и Макрона транслировались в прямом эфире и были доступны онлайн, а вот Зеленского вырезали из трансляции.

На вопрос о причинах такого решения представитель венгерских организаторов заявил, что «выступление Зеленского не было публичным». Однако украинская сторона опровергла это утверждение, подчеркнув, что Украина не просила о запрете на трансляцию.