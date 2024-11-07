Урсула фон дер Ляйен похвасталась телефонным разговором с Трампом

Президент Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен созвонилась с объявившим о своей победе на выборах главы Штатов Дональдом Трампом. Их телефонный разговор касался Украины, обороны, торговли и энергетики, написала она на личной странице в социальной сети.

«Отличный телефонный разговор с Дональдом Трампом сегодня, чтобы поздравить его с победой на выборах. С нетерпением ждём укрепления связей ЕС и США и совместной работы по решению геополитических проблем. Мы обсудили оборону и Украину, торговлю и энергетику. Вместе мы можем способствовать процветанию и стабильности по обе стороны Атлантики», — оценила она беседу в своём посте.