Урсула фон дер Ляйен похвасталась телефонным разговором с Трампом
Глава ЕК фон дер Ляйен обсудила с Трампом вопросы обороны, торговли и энергетики
Президент Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен созвонилась с объявившим о своей победе на выборах главы Штатов Дональдом Трампом. Их телефонный разговор касался Украины, обороны, торговли и энергетики, написала она на личной странице в социальной сети.
«Отличный телефонный разговор с Дональдом Трампом сегодня, чтобы поздравить его с победой на выборах. С нетерпением ждём укрепления связей ЕС и США и совместной работы по решению геополитических проблем. Мы обсудили оборону и Украину, торговлю и энергетику. Вместе мы можем способствовать процветанию и стабильности по обе стороны Атлантики», — оценила она беседу в своём посте.
К слову об Украине, ранее политолог объяснил, как Дональд Трамп поступит с Киевом. По мнению эксперта, республиканец отлично понимает, какого сорта политики сидят на Банковой, поэтому на продолжение щедрой финансовой и военной поддержки со стороны Вашингтона киевскому режиму рассчитывать не стоит.
ТАСС / AP / Evan Vucci