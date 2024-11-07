Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 ноября, 18:39

Урсула фон дер Ляйен похвасталась телефонным разговором с Трампом

Глава ЕК фон дер Ляйен обсудила с Трампом вопросы обороны, торговли и энергетики

Президент Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен созвонилась с объявившим о своей победе на выборах главы Штатов Дональдом Трампом. Их телефонный разговор касался Украины, обороны, торговли и энергетики, написала она на личной странице в социальной сети.

«Отличный телефонный разговор с Дональдом Трампом сегодня, чтобы поздравить его с победой на выборах. С нетерпением ждём укрепления связей ЕС и США и совместной работы по решению геополитических проблем. Мы обсудили оборону и Украину, торговлю и энергетику. Вместе мы можем способствовать процветанию и стабильности по обе стороны Атлантики», — оценила она беседу в своём посте.

Запасайтесь корвалолом: Кулеба предупредил Киев о непростых временах после победы Трампа
Запасайтесь корвалолом: Кулеба предупредил Киев о непростых временах после победы Трампа

К слову об Украине, ранее политолог объяснил, как Дональд Трамп поступит с Киевом. По мнению эксперта, республиканец отлично понимает, какого сорта политики сидят на Банковой, поэтому на продолжение щедрой финансовой и военной поддержки со стороны Вашингтона киевскому режиму рассчитывать не стоит.

Обложка ©

ТАСС / AP / Evan Vucci

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Еврокомиссия
  • Дональд Трамп
  • Урсула фон дер Ляйен
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar