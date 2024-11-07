Запасайтесь корвалолом: Кулеба предупредил Киев о непростых временах после победы Трампа

Одержавший победу на выборах в США Дональд Трамп своими действиями вынудит киевских чиновников налегать на успокоительное. Об этом в разговоре с украинским телеканалом «Новости Live» заявил экс-глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.

«Впереди от Трампа будет много суперраздражающих заявлений и шагов, которые заставят нас тянуться за корвалолом и думать, что это конец, что всё кончено», — сказал он.