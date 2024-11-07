Запасайтесь корвалолом: Кулеба предупредил Киев о непростых временах после победы Трампа
Кулеба: Трамп заставит чиновников в Киеве схватиться за корвалол
Одержавший победу на выборах в США Дональд Трамп своими действиями вынудит киевских чиновников налегать на успокоительное. Об этом в разговоре с украинским телеканалом «Новости Live» заявил экс-глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.
«Впереди от Трампа будет много суперраздражающих заявлений и шагов, которые заставят нас тянуться за корвалолом и думать, что это конец, что всё кончено», — сказал он.
Ранее в американской прессе появилось сообщение о том, что в команде Дональда Трампа выступили с инициативой заморозить украинский конфликт по линии фронта, создать демилитаризованную зону вдоль неё и поставлять оружие Киеву только в том случае, если он даст обещание не вступать в НАТО. Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин уже усомнился в этой информации, сказав, что реальные планы политика такого уровня едва ли попадут в СМИ.
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