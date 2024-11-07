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7 ноября, 18:16

Певец Данко: В отряде «Барс-Крым» буду учиться рукопашному бою и рыть окопы

Певец Александр Фадеев (слева) стал добровольцем отряда «‎Барс». Фото © Telegram / «Янина ПаVленко | Ялта»

Певец Александр Фадеев (слева) стал добровольцем отряда «‎Барс». Фото © Telegram / «Янина ПаVленко | Ялта»

Российский певец Александр Фадеев, более известный под псевдонимом «Данко», поделился с нашими коллегами из ТАСС подробностями своего вступления в добровольческий отряд «Барс-Крым».

Фадеев рассказал, что является ветераном боевых действий и продолжает посещать передовую, оказывая помощь бойцам с патронами, квадрокоптерами и другим необходимым оборудованием. Кроме того, он планирует провести тур по городам Крыма, средства от которого будут направлены на поддержку участников специальной военной операции.

«Здесь ты — обычный человек, но если вдруг какая-то история, то ты должен взять оружие и идти защищать свой город. Я чисто Ялту защищаю. И у нас будут тренировки, будут учить рукопашному бою, и окопы рыть, и стрелять, и гранаты бросать, оказывать первую медицинскую помощь в бою и так далее», — рассказал Данко о членстве в отряде.

«Родину люблю, стрелять умею!»: Глава Ялты вступила в ряды отряда «Барс-Крым»
«Родину люблю, стрелять умею!»: Глава Ялты вступила в ряды отряда «Барс-Крым»

Данко переехал в Ялту шесть лет назад, а 7 ноября 2024 года вступил в отряд «Барс Крым», цель которого — исключить возможность проникновения на полуостров диверсантов.

Марина Фещенко
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