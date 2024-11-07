Певец Данко: В отряде «Барс-Крым» буду учиться рукопашному бою и рыть окопы

Российский певец Александр Фадеев, более известный под псевдонимом «Данко», поделился с нашими коллегами из ТАСС подробностями своего вступления в добровольческий отряд «Барс-Крым».

Фадеев рассказал, что является ветераном боевых действий и продолжает посещать передовую, оказывая помощь бойцам с патронами, квадрокоптерами и другим необходимым оборудованием. Кроме того, он планирует провести тур по городам Крыма, средства от которого будут направлены на поддержку участников специальной военной операции.

«Здесь ты — обычный человек, но если вдруг какая-то история, то ты должен взять оружие и идти защищать свой город. Я чисто Ялту защищаю. И у нас будут тренировки, будут учить рукопашному бою, и окопы рыть, и стрелять, и гранаты бросать, оказывать первую медицинскую помощь в бою и так далее», — рассказал Данко о членстве в отряде.