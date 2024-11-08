Путин заявил, что не хочет возвращения России на путь «до 2022 года»

Президент России Владимир Путин не хотел бы возвращения страны на путь, которым она следовала до 2022 года. Об этом политик заявил в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».

«Мне бы не хотелось, чтобы Россия вернулась на путь, которым она шла до 2022 года, как я уже говорил в своём выступлении. А это был путь, который был сопряжён с такой скрытой, завуалированной интервенцией в отношении нашей страны, направленной на подчинение её интересам каких-то других стран, которые ещё считали, что они имеют на это право», — сказал российский лидер.

Путин выразил надежду, что Россия не свернёт с пути следования своим национальным интересам. Однако её необходимо интегрировать, от этого Москва никогда не отказывалась, добавил он.