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7 ноября, 21:22

Путин заявил, что не хочет возвращения России на путь «до 2022 года»

Президент России Владимир Путин на «Валдае». Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин на «Валдае». Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин не хотел бы возвращения страны на путь, которым она следовала до 2022 года. Об этом политик заявил в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».

«Мне бы не хотелось, чтобы Россия вернулась на путь, которым она шла до 2022 года, как я уже говорил в своём выступлении. А это был путь, который был сопряжён с такой скрытой, завуалированной интервенцией в отношении нашей страны, направленной на подчинение её интересам каких-то других стран, которые ещё считали, что они имеют на это право», — сказал российский лидер.

Путин выразил надежду, что Россия не свернёт с пути следования своим национальным интересам. Однако её необходимо интегрировать, от этого Москва никогда не отказывалась, добавил он.

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Также Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от диалога с Западом по стратегической стабильности. При этом США и их сателлиты, желая вести с Москвой диалог, ставят перед собой цель нанести РФ статпоражение, признал российский лидер.

Артур Лапсаков
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